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Сергій Пашинський

Тема

Сергій Пашинський - український політик та підприємець, колишній депутат Верховної Ради.

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Докладно

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол на засіданні Верховної Ради, архівне фото

ДБР повідомило про підозру Тетяні Чорновол

ДБР повідомило про підозру Тетяні Чорновол

ДБР повідомило про підозру Тетяні Чорновол. Її підозрюють у перешкоджанні професійній діяльності журналіста.
Політика25 лютого 2020 р.
Сергій Пашинський

Апеляційний суд змінив Сергію Пашинському запобіжний захід

Апеляційний суд змінив Сергію Пашинському запобіжний захід

Судді присудили ексдепутату ВР Сергію Пашинському цілодобовий домашній арешт.
Політика18 грудня 2019 р.
Сергій Пашинський

Сергію Пашинському продовжили строк тримання під вартою

Сергію Пашинському продовжили строк тримання під вартою

Суд продовжив арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського до 29 січня 2020 року.
Політика29 листопада 2019 р.

Справи проти Порошенка і Ко.: від підозр до арештів

Справи проти Порошенка і Ко.: від підозр до арештів

Проти яких топ-чиновників ведуться справи в Україні. Огляд DW.
Закон і право24 жовтня 2019 р.
Сергій Пашинський

Суд залишив ексдепутата Сергія Пашинського під вартою

Суд залишив ексдепутата Сергія Пашинського під вартою

Арештованого через підозри у пораненні людини колишнього народного депутата Сергія Пашинського залишили під вартою.
Суспільство18 жовтня 2019 р.
Сергій Пашинський

Захист ексдепутата Сергія Пашинського оскаржив його арешт

Захист ексдепутата Сергія Пашинського оскаржив його арешт

Захист арештованого через підозри у пораненні людини Сергія Пашинського подав апеляцію на рішення щодо його затримання.
Суспільство12 жовтня 2019 р.
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