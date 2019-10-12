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Сергій Пашинський
Тема
Сергій Пашинський - український політик та підприємець, колишній депутат Верховної Ради.
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Докладно
ДБР повідомило про підозру Тетяні Чорновол
ДБР повідомило про підозру Тетяні Чорновол
ДБР повідомило про підозру Тетяні Чорновол. Її підозрюють у перешкоджанні професійній діяльності журналіста.
Політика
25.02.2020
25 лютого 2020 р.
Апеляційний суд змінив Сергію Пашинському запобіжний захід
Апеляційний суд змінив Сергію Пашинському запобіжний захід
Судді присудили ексдепутату ВР Сергію Пашинському цілодобовий домашній арешт.
Політика
18.12.2019
18 грудня 2019 р.
Сергію Пашинському продовжили строк тримання під вартою
Сергію Пашинському продовжили строк тримання під вартою
Суд продовжив арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського до 29 січня 2020 року.
Політика
29.11.2019
29 листопада 2019 р.
Справи проти Порошенка і Ко.: від підозр до арештів
Справи проти Порошенка і Ко.: від підозр до арештів
Проти яких топ-чиновників ведуться справи в Україні. Огляд DW.
Закон і право
24.10.2019
24 жовтня 2019 р.
Суд залишив ексдепутата Сергія Пашинського під вартою
Суд залишив ексдепутата Сергія Пашинського під вартою
Арештованого через підозри у пораненні людини колишнього народного депутата Сергія Пашинського залишили під вартою.
Суспільство
18.10.2019
18 жовтня 2019 р.
Захист ексдепутата Сергія Пашинського оскаржив його арешт
Захист ексдепутата Сергія Пашинського оскаржив його арешт
Захист арештованого через підозри у пораненні людини Сергія Пашинського подав апеляцію на рішення щодо його затримання.
Суспільство
12.10.2019
12 жовтня 2019 р.
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