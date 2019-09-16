Нафта різко подорожчала через події у Саудівській Аравії

Унаслідок обстрілів нафтопереробних потужностейу Саудівській Аравії та раптового скорочення обсягів видобутку нафти в королівстві, світові ціни на "чорне золото" різко підстрибнули вгору. Під час торгів у понеділок, 16 вересня, ціна одного бареля нафти еталонної марки Brent зросла до 66,54 долара за барель (159 літрів). Така ціна на 6,32 долара перевищує зафіксований показник під час торгів 13 вересня, передає інформагенція dpa.

Так само раптово підскочила й ціна на нафту американської еталонної марки WTI, сягнувши 60,14 долара за барель, що на 5,29 долара більше за попередні торги.

На момент відкриття торгів ціна на "чорне золото" зросла ще більше, але згодом дещо опустилася.

Нагадаємо, через атаку безпілотників на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramco обсяги добового видобутку нафти в Саудівській Аравії скоротилися на 5,7 мільйона барелів. Таке раптове падіння обсягів добового видобутку вважається одним із найбільших в історії, нагадує інформагенція AP.

У відповідь на це президент США Дональд Трамп наказав відкрити американські стратегічні запаси нафти.

Хоча відповідальність за напад офіційно взяли на себе єменські повстанці-хусити, державний секретар США Майк Помпео звинуватив у цьому Іран. Офіційний Тегеран ці звинуваченнярішуче відкинув.

Раніше хусити не раз обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотними, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або зроблені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.