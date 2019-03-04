 Науковці підтвердили відсутність зв′язку між щепленнями та аутизмом | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 06.03.2019

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Культура й стиль життя

Науковці підтвердили відсутність зв'язку між щепленнями та аутизмом

Результати масштабного дослідження у Данії свідчать про відсутність зв'язку між щепленням проти кору, паротиту та краснухи й аутизмом. Хоч ця теза не нова, у дискусії з противниками щеплень з'явився додатковий козир.

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Масштабне дослідження данських науковців свідчить про те, що щеплення проти кору, паротиту та краснухи (КПК) не може бути причиною аутизму в дітей. Опубліковані у фаховому журналі Annals of Internal Medicine результати дослідження ґрунтуються на аналізі даних щодо близько 650 тисяч дітей із Данії, що збиралися протягом десяти років. Серед них проаналізували і понад 6500 випадків аутизму.

Відсутність зв'язку між вакцинацією від КПК та підвищеним ризиком розвитку аутизму, за даними данських науковців, вдалося підтвердити і в тих випадках, коли у родині дитини вже були присутні випадки аутизму. Не вдалося дослідникам також побачити збільшення випадків діагностування аутизму протягом певного періоду часу після щеплення.

Не нова теза

Новою теза про відсутність зв'язку між аутизмом та щепленням не є, утім, актуальне данське дослідження є ще одним вагомим козирем у руках науковців, аби розвінчувати міфи противників щеплень. Адже вони й досі часто посилаються на дослідження, проведене 1998 року у Великобританії на 12-и дітях під керівництвом лікаря Ендрю Вейкфілда, що вказувало на зв'язок між аутизмом та вакцинацією. І це попри те, що дослідження вже давно було відкликано, а самого Вейкфілда позбавили лікарської ліцензії за серйозні помилки під час роботи.  

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нещодавно зарахувала уникнення чи затягування вакцинації до десяти найбільших загроз здоров'ю людства у світі. До них належать також, зокрема, вірус Ебола, резистентні до антибіотиків бактерії та забруднення повітря.

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Особливе занепокоєння експертів останнім часом викликає збільшення випадків захворювання на кір. За даними ВООЗ, 2017 року від кору в світі померли понад 110 тисяч людей, більшість із них були віком до п'яти років. Станом на середину січня 2019 року ВООЗ було повідомлено про 229 тисяч випадків захворювання на кір у 2018 році.

Небезпечний спалах кору в Україні

В Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) 1 березня звернули особливу увагу на ситуацію в Україні, де спостерігається найвища захворюваність на кір у світі. Там лише з початку 2019 року на кір захворіли 24 тисячі людей. А протягом 2018 року в країні зафіксовано понад 35 тисяч випадків захворювання цим небезпечним недугом. Особливо загрозлива ситуація з кором спостерігається в Львівській області.

Таку тенденцію у світі в ЮНІСЕФ називають "сигналом", наголошуючи на тому, що переважній кількості випадків захворювання можна було запобігти. "Ми маємо безпечну, ефективну та дешеву вакцину проти цієї вкрай заразливої хвороби, вакцину, яка упродовж останніх двох десятиліть рятувала майже мільйон життів щороку", - наголосила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Уникнення вакцинації в Україні, очевидно, є проблемою не лише батьків дітей, але й медиків, принаймні, майбутніх. Іще 2015 року в рамках кооперації між американським Університетом Брауна з Україною було проведене опитування серед студентів Національного медичного університету імені Богомольця. Майже 30 відсотків опитаних студентів-медиків вказали, що для дитини "краще" отримати імунітет, захворівши, а не за допомогою вакцинації. Окрім того, майже 60 відсотків студентів-медиків  у Києві повідомили, що вважають, ніби вакцини можуть спричинити аутизм.

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