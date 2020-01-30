Наслідки Brexit: Швейцарія обмежує в'їзд з Великобританії з тваринами

Швейцарія запровадить з 1 січня 2021 року жорсткіші правила в'їзду подорожувальників з Великобританії, що в'їжджатимуть до країни з домашніми тваринами. Про це у четвер, 10 грудня, повідомили в швейцарській Федеральній службі з харчової безпеки та ветеринарних справ. Згідно з повідомленням, нові правила наберуть чинності після завершення перехідного періоду, виділеного для виходу Великобританії з ЄС.

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Ввезти тварин можна буде лише через окремі аеропорти

За новими правилами, подорожувальники, що бажатимуть завезти з Великобританії своїх собак, кішок чи тхорів, зможуть зробити це лише через аеропорти Женеви, Цюриха чи Базеля. При цьому це стосуватиметься і тих, хто повертається до Швейцарії з подорожі до чи через Великобританію.

Також посиляться обмеження на ввезення продуктів харчування. Так, усі продукти, що містять частку м'яса чи молока у своєму складі, будуть заборонені для ввезення з Великобританії, заявили у відомстві.Швейцарія, яка не є членом Євросоюзу, але входить до Шенгенської зони, планує з 2021 року припинити застосовувати щодо Великобританії такі правила, як до країн ЄС.

Переговори про угоду ЄС і Лондона після Brexit під загрозою

Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон так і не зміг домовитися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про умови торгівлі Лондона з ЄС після завершення перехідного періоду Brexit. Сторони домовилися не пізніше неділі, 13 грудня, прийти до рішення, чи подібна угода ще має шанс на те, аби бути укладеною. До того часу переговори вестимуть очільники делегацій Великобританії та ЄС на цих переговорах.

Водночас в Єврокомісії вже представили план тимчасових заходів, аби зберегти повітряне та автомобільне сполучення з Великобританії в умовах хаосу, який може виникнути без досягнення нової угоди. Представлений фон дер Ляєн план передбачає також створення "відповідних правових рамок", аби британські та європейські рибалки і після закінчення року зберегли доступ до територіальних вод ЄС та Великобританії відповідно.