НАСА планує з 2020 року відкрити МКС для туристів

Вже з 2020 року Міжнародна космічна станція (МКС) може стати не лише місцем наукових експериментів, а й космічним готелем. У п'ятницю, 7 червня, фінансовий директор Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (НАСА) Джефф ДеВіт оголосив про намір з 2020 року розміщувати на МКС космічних туристів.

Про використання МКС з "комерційною" метою представник американського космічного агентства розповів під час прес-конференції в Нью-Йорку. За словами ДеВіта, щороку НАСА може організувати відвідини станції для близько десяти космічних туристів, передає агенція новин AFP. Їх доправлятимуть на МКС двома нетривалими місіями, пояснила інша представниця НАСА Робін Гейтенс.

Для грошовитих клієнтів

Утім, радіти таким новинам можуть далеко не всі земляни. Річ у тім, що послуги космічного туризму надаватимуться не на альтруїстичних засадах. Навпаки, бажаючим помилуватися впродовж 30 днів Землею з 400-кілометрової висоти доведеться викласти за таке задоволення близько 58 мільйонів доларів США. І це лише за політ туди й повернення на Землю.

Один день проживання на МКС стане в 35 тисяч доларів США. В цю суму входять такі видатки як вода, продукти харчування та витрати на утримання в робочому стані систем життєзабезпечення. Щодо таких послуг як інтернет, то за них доведеться заплатити окремо - 50 доларів за один гігабайт.

Утім, передбачаються й певні обмеження: відпочивальникам не можна буде виходити у відкритий космос. Це - перевага лише астронавтів та космонавтів.

Комерційні перевізники

НАСА ще й досі змушене доставляти власних астронавтів на МКС російськими ракетами "Союз" та однойменними пілотованими космічними кораблями. Але для космічних туристів пропонуватимуть не російську техніку.

Очікується, що в питанні доставки заможних фанатів космосу на орбіту НАСА співпрацюватиме з американськими приватними корпораціями. Поки що йдеться про засновану бізнесменом-візіонером Ілоном Маском SpaceX, а також Boeing. Обидві компанії мають до кінця 2019 року завершити сертифікацію своїх пілотованих космічних кораблів - Crew Dragon та Starliner. Однак досі невідомо, чи зможуть SpaceX та Boeing дотриматися узгодженого раніше графіку випробувань та сертифікації.

Перший крок до комерціалізації МКС

Але подорожі на космічну станцію - не єдине нововведення, котре анонсували в НАСА. В управлінні також виношують плани відкрити частину МКС для приватних підприємств, зацікавлених у тестуванні своєї продукції в умовах невагомості. Функціонери НАСА сподіваються, що така пропозиція зацікавить насамперед деякі стартапи.

Щодо майбутнього, то в НАСА взагалі думають поступово передати МКС у користування комерційним компаніям. Фінансування станції за рахунок платників податків має тривати лише до кінця 2020-х років.

Не перші туристи

Майбутні космічні туристи, котрі відправляється до МКС, стануть аж ніяк не першими, хто за власні гроші зміг злітати на земну орбіту. Ще 2001 року американський підприємець Денніс Тіто заплатив росіянам 20 мільйонів доларів за можливість полетіти у космос. Після нього російські кораблі доставили на МКС ще кількох грошовитих любителів космонавтики.

Питання власності

Сама МКС належить не лише американцям, адже починаючи з 1998 року США створювали її разом з росіянами. Утім, НАСА оплатило більшість видатків на спорудження МКС та ще й досі переймає на себе більшу частину коштів, необхідних на утримання станції.

Мрії та реальність: Туристи в космосі Скільки коштує мрія? У 2006 році ірано-американська мультимільйонерка Ануше Ансарі потрапила на перші шпальти газет. Засновниця інтернет-компанії Prodea Systems отримала можливість провести два тижні на МКС. "Скільки має коштувати мрія?", - питає Ансарі у документальному фільмі "Космічні туристи". Раніше троє чоловіків заплатили російському космічному агентству близько 16 мільйонів євро кожен, щоб полетіти в космос.

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