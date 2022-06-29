 Найбільший обмін: Україна повернула 144 військових з полону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2022

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Новини

Найбільший обмін: Україна повернула 144 військових з полону

В Україну з російського полону повернулися 144 полонених військових, серед них - 95 захисників "Азовсталі", зокрема азовці. Це найбільш обмін полоненими від початку повномасштабної війни РФ, наголосили в ГУР міноборони.

Полонені з Азовсталі

Полонені з "Азовсталі"

У межах чергового обміну полоненимиз РФ в Україну повернули 144 військових, серед них - 95 оборонців маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь", повідомляє у середу, 29 червня, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

"Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 оборонців "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов", - зазначають у ГУР МО.

Загалом, за даними ГУР МО, звільнили 59 бійців Національної гвардії України, 30 військовослужбовців Військово-Морських сил, 28 - Збройних сил України, 17 - Державної прикордонної служби України, дев'ять - Територіальної оборони та одного співробітника Національної поліції України.

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"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", - розповіли в українській розвідці.

Серед звільнених - 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу, наголосили у розвідці. Найстаршому зі звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому - 19 років.

У РФ перенесли суд щодо "Азова"

Водночас у РФ перенесли судове засідання щодо визнання українського військового підрозділу "Азов" терористичною організацією та заборони його діяльності, яке мало пройти 29 червня. Тепер його планують провести 2 серпня, повідомили "Інтерфаксу" у пресслужбі Верховного суду РФ. Перше засідання за позовом відбулося 26 травня і було відкладено за клопотанням Генпрокуратури. 

20 травня міноборони РФ повідомило про повний контроль над комбінатом "Азовсталь", що був останньою цитаделлю українських захисників у цьому промисловому місті. За кілька днів до того у полон здалося близько 2,5 тисячі українських оборонців Маріуполя.

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