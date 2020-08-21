Навального цілеспрямовано отруїли? Що кажуть експерти в Берліні

В експертних колах Німеччини, як і у ЗМІ, вважають цілком імовірним, що російського опозиційного політика Олексія Навального цілеспрямовано отруїли, але від однозначних оцінок подій та далекоглядних висновків поки що утримуються.

"Але якщо виявиться, що відбулося саме отруєння, то це цілком впишеться в ту тактику, якої і раніше дотримувалися фігури, близькі до російського режиму, або які є його складовою частиною. У минулому ми вже бачили кілька випадків, коли людей, у яких режим бачить своїх ворогів, намагалися отруїти, і в деяких випадках вони від цього померли - як у самій Росії, так і за її межами", - заявила DW політологиня С'юзан Стюарт (Susan Stewart).

"У Росії труїти опозиційних політиків - не новий метод"

Стюарт очолює відділ Східної Європи та Євразії в берлінському Фонді "Наука та політика". Цей дослідницький інститут консультує у зовнішньополітичних питаннях уряд і парламент Німеччини, а також органи ЄС.

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Аналогічно висловився в інтерв'ю DW експерт із зовнішньої політики опозиційної партії "Союз 90 / Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour): "У Росії труїти опозиційних політиків - не новий метод. Ми знаємо чимало інших прикладів. Стан здоров'я пана Навального викликає у нас велику тривогу, і ми повинні донести це до Кремля".

Німецькі лікарі прибули до лікарні, де лежить Олексій Навальний

С'юзан Стюарт вказала на те, що Олексій Навальний у тяжкому стані потрапив до лікарні у той самий момент, коли "у режиму є ціла низка причин нервувати". Вона їх перелічила: "Коронавірус викликав подальне погіршення економічного стану. У країні відбуваються напористі протести, зокрема в Хабаровську, де вони, принаймні частково, спрямовані проти режиму. Ситуація у Білорусі є для російського керівництва непередбачуваною і тривожною".

Експертка Фонду "Наука і політика" припустила, що в такій ситуації у когось могла виникнути ідея спробувати ускладнити діяльність окремих опозиційних центрів, але підкреслила, що поки що це лише припущення.

"Офіційні особи в Росії вирішили, що вони вище закону"

Німецький уряд пообіцяв Навальному лікування в Німеччині й навіть відправив за ним літак в Омськ. Утім, тамтешні лікарі заявили, що політик на даний момент нетранспортабельний. Якщо ж він таки полетить до Німеччини, уряд ФРН "має абсолютно чітко сформулювати вимогу: якщо він захоче повернутися, йому має бути гарантована така можливість", - каже "зелений" політик Омід Нуріпур. "Було б фатально, якби він пройшов лікування в Німеччині, після чого Кремль би його не пустив назад", - каже він.

Німеччина достатньо часто говорить із Кремлем, вважає Омід Нуріпур

На прохання DW прокоментувати заклики до діалогу з Росією, які знов і знову лунають у Німеччині, політик відповів: "Цю мовну фігуру "з Росією потрібно розмовляти" я чую вже шість років. Та ми чи не цілодобово розмовляємо з Росією! Я сам у всіх мислимих форматах спілкувався з офіційними особами з Кремля і його оточення. Так, розмовляти одне з одним потрібно, і ми це робитимемо. Але проблема зараз не у відсутності діалогу, а в тому, що він дедалі рідше призводить до якихось результатів".

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У депутата Бундестагу та члена парламентського комітету із зовнішньої політики Нуріпура виникло враження, що "офіційні особи з російського боку переконані, наче вони стоять вище закону і можуть більше не дотримуватися міжнародних правил". Однак "за порушення правил потрібно карати, інакше це перетвориться на запрошення до подальших порушень", заявив політик Зелених в інтерв'ю DW.