Навального цілеспрямовано отруїли? Що кажуть експерти в Берліні

В експертних колах Німеччини, як і у ЗМІ, вважають цілком імовірним, що російського опозиційного політика Олексія Навального цілеспрямовано отруїли, але від однозначних оцінок подій та далекоглядних висновків поки що утримуються.
"Але якщо виявиться, що відбулося саме отруєння, то це цілком впишеться в ту тактику, якої і раніше дотримувалися фігури, близькі до російського режиму, або які є його складовою частиною. У минулому ми вже бачили кілька випадків, коли людей, у яких режим бачить своїх ворогів, намагалися отруїти, і в деяких випадках вони від цього померли - як у самій Росії, так і за її межами", - заявила DW політологиня С'юзан Стюарт (Susan Stewart).
"У Росії труїти опозиційних політиків - не новий метод"
Стюарт очолює відділ Східної Європи та Євразії в берлінському Фонді "Наука та політика". Цей дослідницький інститут консультує у зовнішньополітичних питаннях уряд і парламент Німеччини, а також органи ЄС.
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Аналогічно висловився в інтерв'ю DW експерт із зовнішньої політики опозиційної партії "Союз 90 / Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour): "У Росії труїти опозиційних політиків - не новий метод. Ми знаємо чимало інших прикладів. Стан здоров'я пана Навального викликає у нас велику тривогу, і ми повинні донести це до Кремля".
Німецькі лікарі прибули до лікарні, де лежить Олексій Навальний
С'юзан Стюарт вказала на те, що Олексій Навальний у тяжкому стані потрапив до лікарні у той самий момент, коли "у режиму є ціла низка причин нервувати". Вона їх перелічила: "Коронавірус викликав подальне погіршення економічного стану. У країні відбуваються напористі протести, зокрема в Хабаровську, де вони, принаймні частково, спрямовані проти режиму. Ситуація у Білорусі є для російського керівництва непередбачуваною і тривожною".
Експертка Фонду "Наука і політика" припустила, що в такій ситуації у когось могла виникнути ідея спробувати ускладнити діяльність окремих опозиційних центрів, але підкреслила, що поки що це лише припущення.
"Офіційні особи в Росії вирішили, що вони вище закону"
Німецький уряд пообіцяв Навальному лікування в Німеччині й навіть відправив за ним літак в Омськ. Утім, тамтешні лікарі заявили, що політик на даний момент нетранспортабельний. Якщо ж він таки полетить до Німеччини, уряд ФРН "має абсолютно чітко сформулювати вимогу: якщо він захоче повернутися, йому має бути гарантована така можливість", - каже "зелений" політик Омід Нуріпур. "Було б фатально, якби він пройшов лікування в Німеччині, після чого Кремль би його не пустив назад", - каже він.
Німеччина достатньо часто говорить із Кремлем, вважає Омід Нуріпур
На прохання DW прокоментувати заклики до діалогу з Росією, які знов і знову лунають у Німеччині, політик відповів: "Цю мовну фігуру "з Росією потрібно розмовляти" я чую вже шість років. Та ми чи не цілодобово розмовляємо з Росією! Я сам у всіх мислимих форматах спілкувався з офіційними особами з Кремля і його оточення. Так, розмовляти одне з одним потрібно, і ми це робитимемо. Але проблема зараз не у відсутності діалогу, а в тому, що він дедалі рідше призводить до якихось результатів".
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У депутата Бундестагу та члена парламентського комітету із зовнішньої політики Нуріпура виникло враження, що "офіційні особи з російського боку переконані, наче вони стоять вище закону і можуть більше не дотримуватися міжнародних правил". Однак "за порушення правил потрібно карати, інакше це перетвориться на запрошення до подальших порушень", заявив політик Зелених в інтерв'ю DW.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обличчя російської опозиції
Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Суперечливі парламентські вибори
2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Друге ув'язнення
Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Розширення антикремлівської платформи
Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Курс на соцмережі
Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Президентські амбіції
У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Рішення ЄСПЛ
2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Найбільші протести в Москві за шість років
У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Напади й насильство
У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Повторні арешти
2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Замах на отруєння
У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обшуки та заморожені активи
Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
У комі після чаю в аеропорту
20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика.
Автор: Давід Мартін, Данило Білик