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Міністерство інфраструктури України є центральним органом виконавчої влади в сфері транспорту, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку та інфраструктури.
Міністерство інфраструктури України формує та реалізує державну політику у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту. Мініфраструктури займається також сферою використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.
"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".
В "Укрзалізниці" запровадили тимчасове керівництво на вимогу РНБО, аби врятувати компанію від банкрутства. Основними причинами проблем на залізниці експерти називають неефективне керівництво останніх років і корупцію.
Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій транспортній стратегії. Наскільки реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?
Кожен п’ятий міст в Україні - в аварійному стані. Загалом понад 100 мостів закриті для руху. Президент Зеленський і мери, від Кличка до Філатова, обіцяють вирішити цю проблему. Чому це не вдається і що потрібно для належного капремонту мостів?
На яких умовах після карантину працюватиме пасажирський транспорт в Україні? Чи очікувати подорожчання квитків? Що буде з "Укрзалізницею" і морськими портами? І чи зникнуть маршрутки на українських вулицях? Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю DW.