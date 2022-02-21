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Міністерство інфраструктури України

Міністерство інфраструктури України є центральним органом виконавчої влади в сфері транспорту, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку та інфраструктури.

Міністерство інфраструктури України формує та реалізує державну політику у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту. Мініфраструктури займається також сферою використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.

Мінінфраструктури: Скасування авіарейсів до України - політизоване

Мінінфраструктури: Скасування авіарейсів до України - політизоване 21.02.2022

На думку міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване виключно інформаційним загостренням ситуації.

Уряд виділить майже 17 мільярдів для гарантій безпеки польотів над Україною

Уряд виділить майже 17 мільярдів для гарантій безпеки польотів над Україною 14.02.2022

Кошти виділять з резервного фонду держбюджету на додаткове страхування літаків, аби гарантувати безперебійність польотів.
Укрзалізниця і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео)

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео) 15.09.2021

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".

До порятунку Укрзалізниці від банкрутства долучилися РНБО, Кабмін та СБУ

До порятунку "Укрзалізниці" від банкрутства долучилися РНБО, Кабмін та СБУ 05.08.2021

В "Укрзалізниці" запровадили тимчасове керівництво на вимогу РНБО, аби врятувати компанію від банкрутства. Основними причинами проблем на залізниці експерти називають неефективне керівництво останніх років і корупцію.
Антимонопольний комітет призупинив державну допомогу на будівництво аеродрому у Дніпрі

Антимонопольний комітет призупинив державну допомогу на будівництво аеродрому у Дніпрі 12.05.2021

Антимонопольний комітет України тимчасово припинив виділення державної допомоги на проєктування та будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".

Пів століття без капремонту, або Чому в Україні обвалюються мости

Пів століття без капремонту, або Чому в Україні обвалюються мости 05.05.2021

Міст, який обвалився на автодорозі між Львовом та Луцьком, збудований у 1960-их роках і жодного разу капітально не ремонтувався. Мостів, які потребують термінового ремонту, в країні майже тисяча.
Громадський електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео)

Громадський електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео) 10.03.2021

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій стратегії. Чи реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?

Громадський електротранспорт в Україні: міф чи реальність? (10.03.2021) 10.03.2021

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій транспортній стратегії. Наскільки реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео) 10.02.2021

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Підвищення якості міського транспорту хочуть досягти, зокрема, спонукавши міста купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Репортаж з Вінниці.

Старі маршрутки: позбутися не можна залишити (10.02.2021) 10.02.2021

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Міста хочуть спонукати купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Чи можливо відмовитися від маршруток, DW з'ясовувала у Вінниці.

Як Україна переходить на громадський електротранспорт

Як Україна переходить на громадський електротранспорт 22.12.2020

Українська влада обіцяє до 2030 року збільшити частку електричного громадського транспорту. Як відбувається реалізація цього задуму та що для цього потрібно - у матеріалі DW.

Зеленський, мери і мости: де гроші на капремонт (24.07.2020) 24.07.2020

Кожен п’ятий міст в Україні - в аварійному стані. Загалом понад 100 мостів закриті для руху. Президент Зеленський і мери, від Кличка до Філатова, обіцяють вирішити цю проблему. Чому це не вдається і що потрібно для належного капремонту мостів?
ДБР провела обшук у будинку, де мешкає ексміністр Володимир Омелян

ДБР провела обшук у будинку, де мешкає ексміністр Володимир Омелян 12.06.2020

Обшук було проведено за рішенням суду щодо колишніх власників будинку, де нині мешкає ексміністр Володимир Омелян з родиною. Жодних обвинувачень проти самого Омеляна не висунули, повідомив колишній урядовець.
Автобусні перевезення в Україні: з нелегалами, чорним кешем та жагою змін

Автобусні перевезення в Україні: з нелегалами, "чорним кешем" та жагою змін 04.06.2020

Стрілянина в Броварах, в якій були задіяні перевізники на автобусних маршрутах, оголила низку гострих проблем, які мають місце в галузі.
Криклій: Ми точно не підвищуватимемо ціни на залізничні квитки

Криклій: Ми точно не підвищуватимемо ціни на залізничні квитки 22.05.2020

Міністр інфраструктури України заявив в інтерв'ю DW, що підвищення цін на пасажирські перевезення залізницею після їхнього відновлення не буде, хоча кількість пасажирів у вагонах можуть зменшити.

Про транспорт після карантину, ціни на квитки й заборону маршруток - міністр інфраструктури в інтерв’ю DW (22.05.20 22.05.2020

На яких умовах після карантину працюватиме пасажирський транспорт в Україні? Чи очікувати подорожчання квитків? Що буде з "Укрзалізницею" і морськими портами? І чи зникнуть маршрутки на українських вулицях? Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю DW.
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