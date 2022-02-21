Міністерство інфраструктури України

Громадський електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео)

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій стратегії. Чи реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?