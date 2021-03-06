Мінфін України розраховує на 600 мільйонів євро кредиту від ЄС до вересня

Міністерство фінансів України сподівається отримати 600 мільйонів євро від Європейського Союзу до вересня. Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив під час зустрічі з керівником групи Єврокомісії з підтримки України Катариною Матерновою у середу, 28 квітня.

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"Ми вдячні Європейської Комісії за підтримку і за допомогу в грудні 2020 року - отримання першого траншу в обсязі 600 мільйонів євро. Зараз уряд України і міністерство фінансів роблять все можливе для виконання умов нашої програми і отримання другого траншу від ЄС до вересня 2021 року", - сказав Марченко, цитує агентство "Українські новини".

Україна повинна виконати низку зобов'язань для отримання другого траншу завдяки проведенню реформ у таких сферах як управління державними фінансами, належне врядування та верховенство права, поліпшення бізнес-клімату, секторальні реформи й державні підприємства.

У грудні 2020 року Україна отримала від Європейської Комісії перший транш в рамках нової програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС номінальним обсягом 600 мільйонів євро у вигляді довгострокової позики під процентну ставку 0,125 відсотка з терміном погашення в червні 2035 року.

Меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду з ЄС (про отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро - Ред.) було укладено 23 липня 2020 році.

За даними міністерства, всі зазначені кошти, згідно з умовами відповідних меморандумів з ЄС, використовувалися для зменшення зовнішнього фінансового навантаження на Україну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних потреб.

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Україна підтримує діалог з МВФ

Також Марченко повідомив, що Україна підтримує контакт з Міжнародним валютним фондом (МВФ) для вирішення трьох головних питань. "На сьогодні Україна перебуває в активному діалозі з МВФ для вирішення трьох головних питань: збереження незалежності Національного антикорупційного бюро, проведення конкурсів на посади у Вищу раду правосуддя і впровадження закону про кримінальну відповідальність за неправильну інформацію в деклараціях", - зазначив міністр.

За його словами, інші питання, пов'язані з бюджетуванням, бюджетною консолідацією, Національним банком України, енергетикою, вже вирішені. "Зараз ми активно працюємо над виконанням зобов'язань в антикорупційній сфері і права", - сказав глава мінфіну. Крім того, він зазначив, що мінфін готовий підтримати створення Бюро економічної безпеки в Україні.

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Нагадаємо, МВФ чекає від України пропозицій щодо продовження переговорів. У період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого представники МВФ обговорили з українськими урядовцями прогрес у виконанні заходів і реформ, які є частиною підтриманої угодою stand by програми дій влади.

Після цього постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що необхідний більший прогрес в реформах на користь завершення першого перегляду програми співпраці з Україною.

На початку березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав п'ять ключових пунктів для продовження співпраці з МВФ: завершення опалювального сезону з фіксованою ціною на газ, узгодження макропоказників 2022-2023 років, і три ключових питання - судова реформа (закон про Вищу раду правосуддя - Ред.), закон про посилення кримінальної відповідальності за несумлінне декларування і законопроєкт про НАБУ.

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