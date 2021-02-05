Мутації коронавірусу: чи доведеться розробляти вакцину з нуля?

Низка мутацій коронавірусу та дебати довкола ефективності вакцин поставили закономірне питання: чи потрібно буде розпочинати процес розробки вакцин з самого початку?

Змінити вакцини можна швидко, запевняють розробники

Виробники вакцин від коронавірусу запевняють, що тепер вакцини можна буде розробити значно швидше. Засновники німецької фармацевтичної компанії BioNtech Езлем Тюречі (Özlem Türeci) та Угур Шахіт (Uğur Şahin) у коментарі німецькому виданню Spiegel висловили переконання, що у тому випадку, якщо вірус мутує навіть занадто сильно, чисто з технологічного боку буде можливим скоригувати вакцини. "Ми могли б генетичну інформацію нинішнього вірусного антигену замінити новою, мутованою. Це все відбувається дуже швидко. Це, можливо, тривало б шість тижнів", - зауважила Езлем Тюречі.

З оптимізмом дивляться у майбутнє й у регулятивних органах, що відповідають за допуск вакцин на ринок. "Ми вже знаємо набагато більше про цей вірус, як він розвивається, як він функціонує, і ми можемо зараз виробити відповідну вакцину набагато швидше, ніж ми могли пів року чи дев'ять місяців тому", - зауважив виконавчий директор Європейського агентства з лікарських засобів Ганс-Ґеорґ Айхлер (Hans-Georg Eichler) в ефірі австрійського радіо Ö1 9 лютого.

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Утім, поки що у такому оновленні вакцин не було необхідності. Як показало дослідження, опубліковане нещодавно у медичному науковому журналі Nature Medicine, вакцина є ефективною проти британського та південноафриканського варіантів коронавірусу. У ПАР, однак, призупинили вакцинування препаратом британського-шведського концерну AstraZeneca, водночас науковці досі з'ясовують, яким чином найкраще застосовувати цю вакцину. Перед цим фармконцерн визнав, що його вакцина забезпечує лише обмежений захист у випадку середнього за важкістю перебігу захворювання зі збудником варіанту B.1.351. Від важкого перебігу хвороби, як запевнили в AstraZeneca, їхня вакцина повинна убезпечувати.

Робота над новими вакцинами

Але менша ефективність вакцин є достатньою підставою для того, щоб почати працювати над ними - для того, щоб вони зуміли вчасно захистити від нових варіантів коронавірусу або навіть від комбінацій з різних мутацій. У Великобританії, для прикладу, були вже виявлені дві нові форми британського варіанту коронавірусу B.1.1.7. Одну з них в експертній команді британського уряду охарактеризували як такий, що "викликає занепокоєння". Невпинна зміна вірусу робить вкрай необхідними постійне спостереження за ним та аналіз клінічних даних.

З цієї причини в Оксфордському університеті вже працюють над створенням нового покоління щеплень для ревакцинації від коронавірусу. "З цією проблемою мають справу усі розробники вакцин", - зауважує Сара Гілберт, яка брала участь у розробці вакцини AstraZeneca.

Фармкомпанії GSK та CureVac минулого тижня також повідомили, що працюють над новим поколінням мРНК-вакцини. А у списку Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на початок лютого містилося близько 240 проєктів з розробки вакцин.

Мерилін Аддо (Marylyn Addo), інфекціоністка та дослідниця вакцин з Університетської клініки Гамбург-Еппендорф, у коментарі Spiegel наголосила, що "ми маємо гарні інструменти, щоб протиставити їх потенційно проблемним змінам вірусу". За її словами, SARS-CoV-2 змінюється відносно повільно у порівнянні з деякими іншими вірусами.

За аналогією з вакцинами проти грипу

Те, як функціонує постійне змінювання вакцин, можна простежити на прикладі сезонного грипу. Вірус грипу також здатний до мутацій, через це вакцина від грипу щороку змінюється і, відповідно, тому є необхідним щороку вакцинуватися від цієї хвороби. Й до щорічної ревакцинації від грипу ми вже якось призвичаїлися.

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Якщо ж SARS-CoV-2 поводитиметься подібно до грипу, тоді було б можливим постійне змінювання вакцин з огляду на все нові варіанти коронавірусу.

Йти "у ногу" з мутаціями

Мерилін Аддо вважає, що зараз є шанс для того, щоб "не відставати" від вірусу. "Але для цього важливо також уповільнити активність вірусу", - вказує дослідниця.

Але важливим фактором є не лише розробка вакцин, але й їхній допуск до використання. На це вказують, зокрема, й засновники BioNtech Езлем Тюречі та Угур Шахіт. "Чи дозволять вони (регулятивні органи з допуску лікарських засобів. - Ред.), щоб ми один раз ґрунтовно довели ефективність та безпечність нашої вакцини, аби потім застосовувати її проти подальших мутацій вірусу?" - запитує Тюречі.

Якщо цього не буде, то тоді розробникам доведеться знову проводити дослідження із залученням десятків тисяч добровольців для тестування вакцин. У BioNtech переконані, що це питання треба обговорити вже зараз. До того ж, відповідний досвід - з тим самим грипом - у регуляторів уже є.

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Разом з тим експерт з питань охорони здоров'я фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), який є епідеміологом за фахом, вказує на швидкість мутацій коронавірусу. "Ця тема у майбутньому буде для нас номер один. До початку березня частка британської мутації збільшиться у нас (у Німеччині. - Ред.) приблизно до третини усіх випадків. Проблема от у чому: британський варіант частково містить у собі escape-варіант (варіант коронавірусу, проти якого не є ефективними антитіла людини. - Ред.) з Південної Африки, і це є найбільш небезпечним - така собі комбінована мутація", - наголосив Лаутербах в інтерв'ю виданню Münchener Merkur. У своєму Twitter експерт наполягає на створенні інфраструктури, яка б могла пришвидшити процес виявлення нових варіантів вірусу та розробки й виробництва вакцин проти них.

У Європейському агентстві з лікарських засобів розуміють, наскільки нагальною є проблема. "Ми зараз з іншими міжнародними відомствами, які займаються реєстрацією (лікарських засобів. - Ред.), міркуємо над тим, яким чином ми можемо якомога швидше допустити подібні нові вакцини", - каже виконавчий директор агентства Ганс-Ґеорґ Айхлер. Він запевнив, що на самий початок у цьому питанні, де вони перебували вісім-дев'ять місяців тому, повернення точно не відбудеться.