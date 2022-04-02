Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Мусульмани
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мусульмани".
Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Вони - молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти. Усі вони живуть у Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Хеба Хамуш - перша арабська жінка у Швеції, яка отримала права на водіння вантажівки-сміттєвоза. Вона пишається своєю роботою і сподівається стати прикладом для наслідування для всіх жінок, а не тільки для тих, хто носить хіджаб.
Мусульманське скликання на молитву через гучномовці стане звичним явищем у німецькому місті Кельн. Місцева влада видає відповідні дозволи мечетям. Крок неоднозначно сприйняли у Німеччині. Ось як його пояснюють у місті.
Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.