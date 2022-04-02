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Мусульмани

Мусульмани

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мусульмани".

ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені

ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені 02.04.2022

Повстанці-хусити та підтримувані Саудівською Аравією урядові сили домовилися про припинення вогню з нагоди Рамадану. Тим часом війна призвела до гуманітарної кризи.
Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва

Війна РФ проти України. Чеченці борються і на боці Києва 31.03.2022

У війні Росії проти України беруть участь і чеченці. Як прихильники глави Чечні Кадирова, що воюють у лавах збройних сил РФ, так і ті, хто підтримує Україну. Що спонукало їх так вчинити?
В Єгипті до смертної кари засудили десятьох братів-мусульман

В Єгипті до смертної кари засудили десятьох "братів-мусульман" 30.01.2022

До смертної кари засудили десятьох членів руху "Брати-мусульмани", яких обвинувачують у нападі на поліцію в 2015 році.

День в Аушвіці: що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео)

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео) 27.01.2022

Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (27.01.2022) 27.01.2022

Вони - молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти. Усі вони живуть у Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.

Як біженка з Сирії вперше стала водійкою вантажівки у Швеції (21.12.2021) 21.12.2021

Хеба Хамуш - перша арабська жінка у Швеції, яка отримала права на водіння вантажівки-сміттєвоза. Вона пишається своєю роботою і сподівається стати прикладом для наслідування для всіх жінок, а не тільки для тих, хто носить хіджаб.

Як релігія і Церква впливають на вакцинацію вірян від коронавірусу? (16.11.2021) 16.11.2021

Українці нерідко обґрунтовують відмову робити щеплення від коронавірусу релігійними мотивами. Який вплив на настрої людей щодо вакцинації насправді мають віра та Церква?

У мечетях Кельна скликатимуть до молитви через гучномовці (14.10.2021) 14.10.2021

Мусульманське скликання на молитву через гучномовці стане звичним явищем у німецькому місті Кельн. Місцева влада видає відповідні дозволи мечетям. Крок неоднозначно сприйняли у Німеччині. Ось як його пояснюють у місті.
Макрон попросив вибачення у алжирців, які воювали на боці Франції

Макрон попросив вибачення у алжирців, які воювали на боці Франції 21.09.2021

Після Алжирської війни десятки тисяч мусульман Алжиру, які воювали на боці Франції, були кинуті Парижем напризволяще. Нині Еммануель Макрон попросив у них вибачення і пообіцяв відшкодування шкоди.
Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео)

Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео) 13.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників там навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.

Теракти 11 вересня: де навчався пілот-смертник (10.09.2021) 10.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.
Єрусалим: нові сутички палестинців та ізраїльської поліції

Єрусалим: нові сутички палестинців та ізраїльської поліції 19.07.2021

Поліцейські на Храмовій горі в Єрусалимі розігнали палестинців, які закидали їх камінням в національний день жалоби євреїв.

Другий хадж у часи пандемії: лотерея для участі і роботи для дезінфекції

Другий хадж у часи пандемії: лотерея для участі і роботи для дезінфекції 17.07.2021

Цього року у хаджі зможуть взяти участь 60 тисяч вакцинованих прочан віком від 18 до 65 років без хронічних захворювань. Допустили лише жителів Саудівської Аравії, яких відбирали за допомогою лотереї.
У Канаді водій навмисно здійснив наїзд на родину мусульман

У Канаді водій навмисно здійснив наїзд на родину мусульман 08.06.2021

У провінції Онтаріо внаслідок наїзду автомобіля загинули четверо членів однієї сім'ї, дитина з травмами госпіталізована. Прем'єр Канади Джастін Трюдо засудив скоєне і заявив, що ісламофобії немає місця в суспільстві.
Антисемітизм у Німеччині: що кажуть про це німецькі мусульмани?

Антисемітизм у Німеччині: що кажуть про це німецькі мусульмани? 21.05.2021

Після ескалації конфлікту на Близькому Сході Німеччиною прокотилася хвиля пропалестинських мітингів, були й напади на синагоги. Багато мусульман засуджують їх, але боротися з антисемітськими настроями дуже складно.
Швейцарці підтримали заборону повністю закривати обличчя - прогноз

Швейцарці підтримали заборону повністю закривати обличчя - прогноз 07.03.2021

За прогнозом соціологів, швейцарці на референдумі підтримали заборону повністю закривати обличчя у громадських місцях. За оцінками, нікаб у країні носять лише до 30 жінок-мусульманок.
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