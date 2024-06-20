Рада Європи відзначила ставлення до біженців з України

Тривала війна Росії проти України змусила близько шести мільйонів українців шукати прихистку в Європі. Вони залишаються вразливими і невпевненими у власному майбутньому, йдеться в оприлюдненій у четвер, 20 червня, щорічній доповіді Європейської комісії проти расизму і нетерпимості - однієї зі структур Ради Європи (РЄ). Комісія похвалила зусилля країн з прийому біженців з України, проте застерегла, що необхідно завжди надавати належний захист і підтримку всім шукачам притулку безвідносно їхньої етнічної приналежності. Зокрема, в комісії звернули увагу, що роми з українським громадянством отримували гірші умови перебування, ніж інші шукачі притулку з України.

"Також спостерігаються значні відмінності між якістю центрів прийому та послуг, що надаються людям, переміщеним з України, порівняно з біженцями та іншими людьми, які користуються міжнародним захистом, які прибувають з інших країн і континентів", - зазначили у комісії..

Попри те, що основними наративами щодо переміщених українців декларували солідарність та підтримку, повідомлялося також про кілька інцидентів на ґрунті ненависті до українців, зазначають автори звіту. "Можна спостерігати розвиток більш ворожих наративів щодо біженців та інших бенефіціарів міжнародного захисту, зокрема в риториці, яку використовували політики та вищі державні посадовці", - йдеться у звіті.

Необхідний план довгострокової підтримки шукачів притулку

У комісії наголошують: доки не будуть створені умови для безпечного та гідного повернення переміщених осіб, які бажають повернутися на батьківщину, приймаючим державам необхідно розробити довгострокову політику для забезпечення належного доступу до житла, працевлаштування, освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг.

В Європі суттєво зросла нетерпимість до мусульман і антисемітизм

У комісії також звертають увагу до хвилі антимусульманських та антисемітських настроїв і Європі, через які постраждали цілі громади. Ці настрої спричинив напад терористичної організації ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та воєнної відповіді Ізраїлю на неї. У кількох країнах кількість зареєстрованих антисемітських інцидентів за останні три місяці 2023 року значно перевищила показники, які зазвичай реєструються за цілий рік, а в деяких випадках була навіть набагато вищою. Антисемітські дії охоплювали широкий спектр інцидентів - від мови ворожнечі, як онлайн, так і офлайн, до актів вандалізму та фізичних нападів на євреїв. "Хоча критика Ізраїлю не може вважатися антисемітською сама по собі, заклики до вбивства євреїв є такими", - заявили в комісії.

Також автори звіту звертають увагу на те, що після нападу ХАМАСу на Ізраїль кількість інцидентів на ґрунті ненависті до мусульман теж зросла в рази. "Мусульмани були звинувачені в нападі та інших нападах на Близькому Сході на основі стереотипів щодо цілих громад та їхнього уявного зв’язку із застосуванням насильства. Було чимало випадків публічного дискурсу з використанням загрози так званої ісламізації європейських суспільств у політичних цілях", - наголошують автори звіту.