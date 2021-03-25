МЗС України підтвердило припинення поставок вакцини Індією

Міністерство закордонних справ (МЗС) України підтвердило припинення Індією поставки в Україну вакцини від коронавірусу Covishield (AstraZeneca) виробництва Serum Institute India.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у п'ятницю, 26 березня, передає агенція "Українські Новини".

"Хочу подякувати уряду Індії за поставку першої партії. Дійсно, зараз експорт вакцини з Індії поставлено на паузу. Не буду вдаватися в деталі, але це факт", - сказав він.

При цьому Кулеба не став коментувати інформацію про нібито отримання листа від посольства Індії з приводу дискредитаційних заяв в Україні щодо виробника вакцини. "Я ніколи не коментував дипломатичне листування. Воно інтимне за визначенням", - зазначив міністр.

Читайте також: У AstraZeneca відкоригували дані про ефективність вакцини від Covid-19

Водночас Кулеба заявив, що результати аналізу хвиль критики вакцини свідчать про те, що "можна говорити про спеціальну інформатаку саме на Covishield в різних країнах".

Кулеба додав, що припинення поставок цієї вакцини стосується не тільки України, а й інших країн, в які вона поставлялася, наприклад, Канади та Бразилії.

Напередодні головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що ті жителі України, які отримали першу дозу вакцини Covishield, отримають і другу. "Всі, хто отримав першу дозу вакциною Covishield, також отримають другу дозу, яка зроблена на цій платформі. Ми сьогодні використовуємо 500 тисяч доз цієї вакцини для першого щеплення. Національна технічна група експертів, враховуючи рекомендації із Великобританії, Німеччини, Франції також рекомендувала міністерству охорони здоров'я перенести другу дозу із чотирьох тижнів на 12 тижнів. Тому у нас є в запасі три місяці, щоб поставити наступні партію вакцини", - пояснив Віктор Ляшко.

Крім того, він зазначив, що Україна очікує на поставку вакцини SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї. За його словами, вакцина AstraZeneca, незалежно від того, на якій платформі вона виробляється: чи це на європейському майданчику, чи в Індії, чи в Кореї - може бути поєднаною, як для першого, так і для другого щеплення.

Між тим, за добу 25 березня в Україні зробили щеплення 18 738 людям. Всього з початку вакцинальної кампанії було щеплено 174 325 людей, з них лише одна людина отримала дві дози. Станом на 25 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.

Читайте також: В Україну прибула перша партія китайської вакцини від COVID-19

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Moderna: родом з університету Гарварда На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу У AstraZeneca - "оксфордська вакцина" Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу "Спутник V": найперша реєстрація У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Sinovac: тихий конкурент з Китаю Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу CureVac: принтер для вакцин від Tesla Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Johnson&Johnson: достатньо однієї дози Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen. Автор: Андрій Гурков

