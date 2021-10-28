МЗС України запевняє у правомірності застосування бойового дрона на Донбасі

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, стверджує, що Україна мала повне право використовувати безпілотний комплекс Bayraktar на Донбасі і не порушила таким чином попередні домовленості із мирного урегулювання конфлікту. Про це він заявив журналістам у четвер, 28 жовтня, відповідаючи на питання щодо занепокоєння з боку Німеччини через загострення бойових дій.

"Ми спілкуємося з німецькими колегами і не маємо сумнівів у тому, що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання. Але ми переконані, що будь-які оцінки повинні надаватися з урахуванням повного контексту ситуації", - зазначив міністр.

ФРН напередодні висловила стурбованість бойовими діями, що інтенсифікувалися на Донбасі, а також використанням важких озброєнь у боях. Зокрема, йшлося і про атаку розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar, який знищив гаубицю проросійських сепаратистів поблизу селища Гранітне разом її бойовим розрахунком.

Читайте також: Бойові дрони Україні, реверанси Путіну: ризикований дипломатичний шпагат Туреччини

Бойові дії на сході України активізувались із початком осені (архівне фото)

З відома ОБСЄ

Командування Операцій об'єднаних сил на Донбасі запевняє, що мало повне право на використання бойового безпілотника, який не перетинав лінію розмежування. Однак укладені ще в липні минулого року в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості про перемир'я забороняли використання вздовж лінії розмежування будь-яких літальних апаратів.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна дотрималася необхідних процедур, перш ніж застосувати безпілотник. "Ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю і з ОБСЄ (…) На місці партнерів я був би насамперед занепокоєний тим, що гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, знаходилася там, де вона не повинна була знаходитися, - набагато ближче до лінії розмежування", - зазначив Дмитро Кулеба. За його словами, той факт, що "гаубицю підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів", залишається без належної оцінки.

Бойові дії на Донбасі інтенсифікувались у останні дні. Лише цього тижня, за повідомленнями штабу ООС, загинули двоє українських військових.