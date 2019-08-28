Меркель і Путін обговорили зустріч у "нормандсьому форматі"

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Росії Володимир Путін обговорили у телефонній розмові у четвер, 29 серпня, майбутню зустріч лідерів країн "нормандського формату". Про це повідомив речник Меркель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Згідно зі словами речника, співрозмовники погодилися продовжити підготовку до зустрічі, що має відбутися за участі керівництва Німеччини, Франції, Росії та України. Також Зайберт наглосив на необхідності виконання мінських домовленостей.

Ще одним питанням, яке під час розмови порушила Меркель, була необхідність якомога швидшого укладання угоди про транзит природного газу з Росії через Україну до ЄС.

Водночас, на сайті президента Росії зазначається, що співрозмовники також обговорили ситуацію у Сирії та угоду із Іраном, яка передбачає скорочення іранської ядерної програми в обмін на зняття санкцій.

Нагадаємо, що напередодні Меркель розмовляла телефоном із Зеленським. Тоді у фокусі розмови також перебували ситуація на Сході України та подальші дипломатичні зусилля у "нормандському форматі". Під час спілкування співрозмовники висловили прагнення якнайшвидше провести саміт лідерів країн "нормандської четвірки". Також Меркель розповіла українському президенту про подробиці дискусії щодо України під час саміту глав держав та урядів країн Великої сімки (G7) у французькому місті Біарріці.

Пізніше на сайті президента України з'явилася інформація, що Зеленський і Меркель домовилися про попередню зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 2 вересня.

Нагадаємо, що 26 серпня президент Франції Еммануель Макрон уточнив, що саміт відбудеться у вересні. "Гадаємо, існують передумови для проведення корисного саміту (у "нормандському форматі". - Ред.)", - сказав французький президент під час пресконференції у Біарріці, де відбувся саміт G7. Пункт про підготовку Німеччиною та Францією зістрічі лідерів країн "нормандської четвірки" включили також до тексту заключної заяви саміту G7.