Меркель і Макрон підписали новий договір про дружбу між ФРН і Францією

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон уклали новий договір про дружбу між двома країнами. У вівторок, 22 січня лідери обох європейських країн поставили в німецькому місті Ахен свої підписи під новим міждержавним документом.

Церемонію підписання документа, що ще раніше отримав назву Ахенського договору, провели в Коронаційній залі в будівлі міської ратуші Ахена. В Парижі та Берліні наголошують, що новий міждержавний договір поглибить співпрацю між двома країнами в таких галузях, як економіка, політика, культура та сфера технологій.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель назвала новий договір про дружбу спільною відповіддю обох країн на зростання популізму і націоналізму. "Ми підтверджуємо, що ми хочемо пліч-о-пліч вирішувати великі виклики нашого часу", - наголосила Меркель на церемонії підписання двосторонньої угоди, цитує агенція новин dpa.

На її думку, в цей "особливий час" потрібні рішучі, чіткі, послідовні та перспективні відповіді. Сам договір поновлює також "фундаментальну співпрацю" між двома сусідніми країнами, наголосила Меркель, повідомляє інформагенція AFP.

Один з пунктів підписаної угоди передбачає зокрема тіснішу співпрацю Берліна й Парижа задля спільної зовнішньої та безпекової політики в ЄС. Крім того, уряди обох держав планують у майбутньому узгоджувати свої дії у таких важливих питаннях, як зовнішня політика, європейська політика та галузь оборони, передає агенція новин dpa.

"Дороговказ" для подальшої європейської інтеграції

Раніше цього ж дня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав новий французько-німецький договір сигналом для подальшої європейської інтеграції. Про це він написав у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

На думку глави німецького МЗС, цей міждержавний документ містить "конкретні рішення для повсякдення", що можуть стати "дороговказом" для майбутньої об'єднаної Європи. Маас переконаний, що завдяки цьому договору дружба між двома країнами служитиме "сильній, спроможній діяти Європі".

В основу нового договору лягла підписана 1963 року Єлисейська угода. Підписантами тієї угоди були тодішні канцлер Німеччини Конрад Аденауер (Konrad Adenauer) та президент Франції Шарль де Голль. Укладена 18 років після завершення Другої світової війни угода поглибила співпрацю між цими колись ворожими сусідніми країнами.

Макрон вперше згадав можливість підписання нового договору про дружбу з Німеччиною ще в вересні 2018 року. Згодом улітку 2018 року керівництво Франції та Німеччини пообіцяло розробити новий договір до кінця 2018 року.