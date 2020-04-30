 Меркель та Шмигаль обговорили реформи в Україні та ситуацію на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2020

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Новини

Меркель та Шмигаль обговорили реформи в Україні та ситуацію на Донбасі

Анґела Меркель та Денис Шмигаль провели відеконференцію, під час якої обговорили реформи в Україні, ситуацію на Донбасі, а також пандемію COVID-19.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель

Канцлерка ФРН Анґела Меркель пообіцяла Україні підтримку в стримуванні пандемії COVID-19

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 12 травня, провели відеоконференцію, повідомляє пресслужба федерального уряду Німеччини.

За словами речника федерального уряду Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), голови урядів обмінялися думками щодо тісних двосторонніх та економічних відносин, процесу реформ в Україні та безпекової ситуації на Сході України. Меркель пообіцяла Шмигалю і надалі підтримувати взятий Україною курс реформ, особливо у сферах децентралізації, енергетики, судової реформи та боротьби з корупцією. У свою чергу, прем'єр-міністр наголосив, що український уряд продовжить курс реформ у тісній співпраці з ЄС та МВФ.

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Під час відеоконференції Меркель та Шмигаль також обговорили заходи щодо стримування пандемії COVID-19. Канцлерка пообіцяла вивчити всі можливості підтримки України у врегулюванні цієї кризи.

Пресслужба уряду ФРН нагадує, що Німеччина є одним з найважливіших економічних партнерів України, обсяг двосторонньої торгівлі склав у 2019 році 7,8 мільярда євро. В Україні працюють близько 2000 німецьких компаній. З 2014 року Німеччина надала Україні допомогу на загальну суму близько 1,2 мільярда євро. У 2019 році ФРН була також найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні в рамках двосторонніх відносин.

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