 Меркель та Макрон хочуть якнайшвидше провести саміт ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2019

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Новини

Меркель та Макрон хочуть якнайшвидше провести саміт "нормандської четвірки"

Зустріч на найвищому рівні в "нормандському форматі" варто провести для сприяння певним успіхам у Мінському процесі, переконана канцлерка ФРН. Місцем проведення саміту має стати Париж.

За словами Анґели Меркель, на саміті G7 обговорили конфлікт на Донбасі

За словами Анґели Меркель, на саміті G7 обговорили конфлікт на Донбасі

Берлін та Париж прагнуть якомога швидше провести саміт лідерів держав "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії. Про це в неділю, 25 серпня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) на полях саміту Великої сімки (G7), що триває в французькому місті Біарріц.

За словами Меркель, вона та президент Франції Еммануель Макрон хочуть, щоб ця зустріч на найвищому рівні відбулася "дуже швидко" після проведення підготовчої зустрічі радників у "нормандському форматі", а за потреби - й міністрів закордонних справ, повідомляє агенція dpa. Місцем проведення наступного саміту має стати Париж, оскільки остання зустріч лідерів  "нормандської четвірки" відбулася в Німеччині ще в 2016 році.

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Меркель наголосила на важливості якнайшвидшого проведення зустрічі для сприяння певним успіхам у Мінському процесі. У неї склалося враження, що з новим президентом України Володимиром Зеленським це є можливим, додала канцлерка. "За наявності доброї волі обох сторін ми мали б можливість досягти прогресу", - зазначила Меркель.

Прогрес на Донбасі для приєднання Росії до G7

За її словами, під час обговорення конфлікту на Донбасі на саміті G7 увечері 24 серпня лунали як спільні, так і відмінні оцінки. "Від імені Німеччини я дала чітко зрозуміти, що ми потребуємо прогресу у втіленні мінських домовленостей, аби знову мати змогу вести мову про залучення Росії до формату G7", - наголосила Меркель. Такої ж думки дотримувалися інші учасники зустрічі, додала вона.  

Раніше про можливість повернення до формату G8 після залучення Росії знову згадав президент США Дональд Трамп. Утім, його ініціатива не знайшла підтримки в решти учасників саміту Великої сімки, куди, крім США, входять також Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада.

Днями про готовність США приєднатися до "нормандського формату" говорив спецпредставник Державного департаменту щодо України Курт Волкер. Раніше можливість розширення "нормандського формату"  згадував президент України Володимир Зеленський.

19 серпня проведення саміту в "нормандському форматі" стало темою обговорення під час двосторонньої зустрічі між Еммануелем Макроном та його російським колегою Володимиром Путіним.

Нагадаємо, востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.

У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".

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