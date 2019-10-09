Меркель обговорила з Зеленським саміт "нормандської четвірки" та транзит газу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) провела телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про результати проведеної в середу, 9 жовтня, телефонної розмови повідомили як у Берліні, так і в Києві.

За даними пресслужби канцлерки ФРН, у центрі перемовин між Меркель та Зеленським була підготовка до проведення можливого майбутнього саміту лідерів "нормандської четвірки". Сторони погодилися, що передумови для проведення такої зустрічі виконано після того, як Тристороння контактна група (ТКГ) у Мінську 1 жовтня змогла дійти згоди щодо подальшого відведення сил на лінії розмежування на Донбасі, про порядок проведення місцевих виборів у деяких районах на Сході України та щодо набуття чинності особливого статусу для цих регіонів.

Так само співрозмовники наголосили на важливості швидкого порозуміння в питанні транзиту російського газу українською територією, повідомляє пресслужба канцлерки ФРН.

Зеленський високо оцінив допомогу Меркель

Тим часом у Офісі президента України повідомили, що Зеленський "високо оцінив вагому підтримку з боку канцлерки в досягненні миру в Україні, її послідовну позицію в питанні санкції щодо РФ й практичну допомогу Німеччини в реалізації політики реформ".

Крім того, сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, в тому числі й розведення сил поблизу Петрівського та Золотого, а також перебіг робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської, наголошують у пресслужбі українського президента.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у липні цього року, згідно з оприлюдненою стенограмою, Зеленський погоджувався "на тисячу відсотків" з твердженням американського лідера, що Європа, зокрема Німеччина, роблять замало для України.