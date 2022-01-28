Мекленбург-Передня Померанія

Шкільне навчання попри пандемію: німецький досвід

У ФРН літні канікули добігають кінця. Очікується, що новий навчальний рік розпочнеться у звичайному режимі. Однак, як показує приклад Мекленбурга - Передньої Померанії, не все так просто.