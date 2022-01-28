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Створення в Шверіні фонду для виведення фірм, що добудовують "Північний потік-2", з-під санкцій США, є обурливим скандалом і завдає величезної шкоди довірі до Німеччини, заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Американські санкції заморозили добудову газопроводу "Північний потік-2". Тепер на допомогу російсько-німецькому проєкту прийшли німецькі регіональні політики у землі Мекленбург-Передня Померанія. Але наскільки етичним є створення фонду-"прокладки" і чи врятує він підводний газогін?
Нові санкції проти "Північного потоку-2" планують запровадити у США. Законопроєкт розширює обмежувальні заходи на партнерів компанії, що прокладають труби газопроводу "Північний потік-2". Що кажуть про це в Німеччині?