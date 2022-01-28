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Мекленбург-Передня Померанія

Газпром створив у ФРН фірму заради сертифікації ПП-2. Що потрібно знати

"Газпром" створив у ФРН фірму заради сертифікації "ПП-2". Що потрібно знати 28.01.2022

Компанія Gas for Europe керуватиме з міста Шверіна німецькою ділянкою "Північного потоку-2". Тепер Федеральне агентство мереж має відновити тимчасово призупинену юридичну процедуру.
Мекленбург-Передня Померанія: явка нижча ніж 2017 року

Мекленбург-Передня Померанія: явка нижча ніж 2017 року 26.09.2021

У Мекленбурзі-Передній Померанії, де також обирають ландтаг, явка нижча ніж на попередніх виборах. Чиновники пояснюють можливу різницю активнішим голосуванням поштою.
Посол України у ФРН різко розкритикував фонд порятунку Північного потоку-2

Посол України у ФРН різко розкритикував фонд порятунку "Північного потоку-2" 16.01.2021

Створення в Шверіні фонду для виведення фірм, що добудовують "Північний потік-2", з-під санкцій США, є обурливим скандалом і завдає величезної шкоди довірі до Німеччини, заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Північний потік-2: німці створили фонд для добудови газопроводу (відео)

"Північний потік-2": німці створили фонд для добудови газопроводу (відео) 08.01.2021

У Німеччині знайшли механізм, як добудувати російсько-німецький газопровід, незважаючи на санкції США.

"Північний потік-2": німці створили фонд для добудови газопроводу (08.01.2021) 08.01.2021

Американські санкції заморозили добудову газопроводу "Північний потік-2". Тепер на допомогу російсько-німецькому проєкту прийшли німецькі регіональні політики у землі Мекленбург-Передня Померанія. Але наскільки етичним є створення фонду-"прокладки" і чи врятує він підводний газогін?

У ФРН схвалили створення фонду для добудови Північного потоку-2

У ФРН схвалили створення фонду для добудови "Північного потоку-2" 07.01.2021

Парламент землі Мекленбург-Передня Померанія підтримав створення фонду, що візьме на себе ризики санкцій США щодо підрядників газогону "Північний потік-2". Екологи розкритикували це рішення.
У Німеччині терміново створюють фонд для добудови Північного потоку-2

У Німеччині терміново створюють фонд для добудови "Північного потоку-2" 06.01.2021

Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія екстрено створює фонд, що візьме на себе ризики санкцій США щодо підрядників газогону "Північний потік-2".
Меркель переконана, що Північний потік-2 треба добудувати попри опір США

Меркель переконана, що "Північний потік-2" треба добудувати попри опір США 01.09.2020

Анґела Меркель запевнила, що уряд Німеччини вважає необхідним завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" навіть попри спротив США.
Шкільне навчання попри пандемію: німецький досвід

Шкільне навчання попри пандемію: німецький досвід 03.08.2020

У ФРН літні канікули добігають кінця. Очікується, що новий навчальний рік розпочнеться у звичайному режимі. Однак, як показує приклад Мекленбурга - Передньої Померанії, не все так просто.
Коронавірус: в одній з земель ФРН розпочалось очне навчання в школах

Коронавірус: в одній з земель ФРН розпочалось очне навчання в школах 03.08.2020

У землі Мекленбург-Передня Померанія вирішено розпочати новий навчальний рік у школах в очному режимі. Наступного тижня літні канікули завершуються і в деяких інших землях.
Північному потоку-2 загрожують нові санкції США - як реагує Німеччина? (відео)

"Північному потоку-2" загрожують нові санкції США - як реагує Німеччина? (відео) 08.06.2020

Нові санкції проти "Північного потоку-2" планують запровадити у США. Законопроєкт розширює обмежувальні заходи на партнерів компанії, що прокладають труби газопроводу "Північний потік-2". Що кажуть про це в Німеччині?
Експеримент в німецькій школі: здав тест на коронавірус - іди на урок

Експеримент в німецькій школі: здав тест на коронавірус - іди на урок 18.05.2020

Німецька гімназія регулярно проводить учням тести на коронавірус. Чи допоможе це повернутися до звичних занять? Розповідаємо про унікальний експеримент у Мекленбурзі - Передній Померанії.
Праві радикали у ФРН погрожують вбивством політикам і журналістам

Праві радикали у ФРН погрожують вбивством політикам і журналістам 05.05.2020

Німецьким політикам, журналістам, прокурорам і адвокатам розіслали однакові листи з погрозами і нацистськими вітаннями.
Маски будуть обов'язковими у транспорті у землі Мекленбург-Передня Померанія

Маски будуть обов'язковими у транспорті у землі Мекленбург-Передня Померанія 17.04.2020

Мекленбург-Передня Померанія стала другою землею у Німеччині, де ухвалили подібне рішення. Обов'язок носити маски у громадському транспорті набуде чинності 27 квітня.

Пожежа на півночі ФРН взята під контроль

Пожежа на півночі ФРН взята під контроль 03.07.2019

Пожежники оточили вогонь в німецькій федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. Однак загроза посилення пожежі досі існує.
На півночі ФРН вирує найбільша в історії регіону лісова пожежа

На півночі ФРН вирує найбільша в історії регіону лісова пожежа 02.07.2019

У федеральних землях Гессен і Мекленбург-Передня Померанія спалахнули великі пожежі. На півночі ФРН вогнем охоплена територія в 430 гектарів. Поліція не виключає підпал.
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