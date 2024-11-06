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"Атлас щастя": Німці знову задоволені життям

Євгенія Наконечна
6 листопада 2024 р.

За даними "Атласу щастя 2024", задоволеність життям у німців значно зросла і повернулася на рівень 2010-х років. Найщасливіші люди живуть у Гамбурзі.

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Glücksatlas 2024 I Glücklich, Deutschland I Mutter und Kind
Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

За результатами опитування "Атлас щастя 2024", презентованого у Берліні у вівторок, 5 листопада, задоволення життям у німців зросло порівняно з попередніми роками. Як наголосив керівник дослідницького центру Університету Альберта-Людвіґа у Фрайбурзі Бернд Раффельгюшен (Bernd Raffelhüschen), кризові явища 2020-2023 років, вочевидь, були подолані для більшості населення. В середньому респонденти оцінили свою задоволеність на 7,06 бала за шкалою, яка варіюється від 0 (зовсім не задоволений) до 10 (повністю задоволений), зазначив керівник дослідження.

Найщасливіші люди живуть у Гамбурзі

Згідно з результатами дослідження, найщасливіші люди живуть у Гамбурзі, який набрав 7,38 бала. У цьому місті-землі оцінили сильну економіку, рівень охорони здоров'я, а також шкіл. Далі йдуть федеральні землі Баварія та Шлезвіг-Гольштейн з 7,23 бала кожна. Найменш задоволені життям мешканці земель Саар (6,73), Берлін (6,63) і Мекленбург-Передня Померанія (6,17).

Війна в Україні вплинула на вдоволення німців життям?

Нагадаємо, згідно з результатами щорічного звіту, який опублікував Федеральний інститут демографічних досліджень (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB) минулого тижня, задоволеність життям в Німеччині знизилась після початку війни в Україні. Згідно з показниками 2022 року, які наводять у дослідженні, в середньому вона становила 6,9 бала за десятибальною шкалою.

Як наголосили автори цієї доповіді, це було не просто опитування на тему, задоволені німці своїм життям чи ні, а вимірюванням, що надало змогу оцінити добробут населення як за об'єктивними, так і за суб'єктивними чинниками. До останніх, наприклад, автори доповіді віднесли тривалість життя, готовність завести сім'ю тощо.  

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