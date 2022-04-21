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Медицина і здоров'я в Україні та інших країнах.
Медицина і здоров'я. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Медицина".
Впадає у вічі те, з якою брутальністю армія РФ обстрілює цивільні об'єкти в Україні, зокрема лікарні, зазначають оглядачі. Розповіді медиків про те, в яких умовах їм доводиться працювати, неможливо слухати без сліз. Чи будуть для Росії правові наслідки?