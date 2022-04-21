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Медицина

Медицина і здоров'я в Україні та інших країнах.

Медицина і здоров'я. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Медицина".

Українські лікарні під обстрілами: чи будуть для Росії правові наслідки? (21.04.2022)

Українські лікарні під обстрілами: чи будуть для Росії правові наслідки? (21.04.2022) 21.04.2022

Впадає у вічі те, з якою брутальністю армія РФ обстрілює цивільні об'єкти в Україні, зокрема лікарні, зазначають оглядачі. Розповіді медиків про те, в яких умовах їм доводиться працювати, неможливо слухати без сліз. Чи будуть для Росії правові наслідки?
Понад тисячу німецьких лікарів готові працювати в Україні

Понад тисячу німецьких лікарів готові працювати в Україні 18.04.2022

Німецька медична асоціація відкрила прийом заяв від лікарів, які готові працювати в Україні. Організація отримала понад 1100 заяв.
Як Німеччина приймає на лікування поранених у війні з України

Як Німеччина приймає на лікування поранених у війні з України 17.04.2022

Міни, гранати, бомби і кулі - щодня війна в Україні робить нові рани, зокрема калічить і дітей. Їх лікування в Україні стає дедалі складнішим, тому Німеччина починає приймали важкопоранених - поки, утім, не масово.

Особливості забезпечення ліками в Україні в умовах війни

Особливості забезпечення ліками в Україні в умовах війни 11.04.2022

З початком війни українці вимушено зіткнулися з проблемами з роботою аптек і нестачею певних ліків у них. DW розповідає, чи покращилася ситуація зараз.
Операційні працюють нон-стоп. Що відомо про російських солдатів у лікарнях Білорусі?

"Операційні працюють нон-стоп". Що відомо про російських солдатів у лікарнях Білорусі? 16.03.2022

З початком війни в медустанови Білорусі стали надходити поранені російські військові. Але відомо про це дуже мало. Чому, куди та з якими травмами їх госпіталізують? Що вдалося дізнатись DW.
В ЄС для українців готують понад 10 тисяч ліжкомісць в лікарнях

В ЄС для українців готують понад 10 тисяч ліжкомісць в лікарнях 15.03.2022

20-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 15 березня.
Війна РФ проти України: як у Києві рятують життя своїх поранених захисників

Війна РФ проти України: як у Києві рятують життя своїх поранених захисників 12.03.2022

Оборона Києва залишається однією з ключових у війні, яку розв’язала Росія проти України. Про те, як лікують поранених в боях з російською армією під Києвом українських військових - репортаж DW.

Діти війни: пологи в Україні під звуки пострілів

Діти війни: пологи в Україні під звуки пострілів 05.03.2022

Росія продовжує обстрілювати в Україні житлові будинки, школи та лікарні. Як за таких умов народжують та приймають пологи? Докладніше - у матеріалі DW.
Довготривалий ковід: що про нього відомо зараз

Довготривалий ковід: що про нього відомо зараз 22.02.2022

І через два роки після початку пандемії COVID-19 вчені з'ясовують, що ж викликає довготривалий ковід, чому і в кого він виникає, а також що з цим робити.
Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати?

Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати? 18.02.2022

З 1 січня 2022 року медики та медсестри мають отримувати вже збільшену зарплату. Натомість у деяких закладах - брак коштів та примусові переведення на меншу ставку в цілях економії. DW розбиралася в ситуації.
Чому у Німеччині не можна купити віагру без рецепта?

Чому у Німеччині не можна купити віагру без рецепта? 05.02.2022

Рада німецьких експертів вирішила, що активний інгредієнт віагри силденафіл і надалі буде доступний лише за рецептом лікарів.
Поліомієліт в Україні: як МОЗ бореться зі спалахом небезпечної хвороби

Поліомієліт в Україні: як МОЗ бореться зі спалахом небезпечної хвороби 01.02.2022

В Україні розпочинається масова кампанія щеплень через спалах поліомієліту. За два етапи медики планують щепити усіх дітей віком до шести років.
Закон про аборти в Польщі: прокуратура розслідує смерть вагітної жінки

Закон про аборти в Польщі: прокуратура розслідує смерть вагітної жінки 27.01.2022

Після смерті одного з плодів польські лікарі не стали переривати вагітність жінки. Після смерті другого плода у неї розпочався сепсис. Родичі вважають, що лікарів стримували суворі закон про аборти в Польщі.
В Ізраїлі від COVID-19 вакцинують четвертою дозою дорослих із груп ризику

В Ізраїлі від COVID-19 вакцинують четвертою дозою дорослих із груп ризику 27.01.2022

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю оголосило про новий етап вакцинації від COVID-19. Люди з пониженим імунітетом віком від 18 років мають право на четверту дозу вакцини від коронавірусу.
З квітня антибіотики в Україні продаватимуть лише за електронним рецептом

З квітня антибіотики в Україні продаватимуть лише за електронним рецептом 27.01.2022

Навесні в Україні запроваджується електронний рецепт на антибіотики. Це допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів, сподіваються в МОЗ. Призначити антибіотик може виключно лікар.
Коронавірус: в Україні різкий стрибок нових заражень

Коронавірус: в Україні різкий стрибок нових заражень 27.01.2022

В Україні кількість нових інфікувань коронавірусом за добу сягнула нового рекорду. Своєю чергою у МОЗ схвалили препарат для екстреного лікування COVID-19.
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