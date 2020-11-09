"Маю право працювати": у Києві протестують ресторатори

У Києві під будинком Кабінету міністрів України у вівторок, 11 листопада, проходить акція протесту "Маю право працювати". Як повідомляє кореспондент DW, в акції, організованій Українською ресторанною асоціацією, беруть участь кілька сотень людей. Вони вимагають не запроваджувати в країні карантин вихідного дня, що уряд обговорює на засіданні у цей день.

На сторінці асоціації у Facebook ідеться і про інші вимоги до уряду. Зокрема, вимагається надати пряму грошову компенсацію бізнесу та працівникам, які втратили дохід за час карантину, скасувати усі обмеження на роботу ресторанів, зменшити ставку податку на додану вартість до 7 відсотків, а також надати доступ до пільгового кредитування малого ресторанного бізнесу.

На акції протестувальники стукають металевими предметами, а з динаміків лунає музика, яку раз по раз переривають промови представників ресторанного бізнесу, сфер розваг, торгових центрів тощо.

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Рух транспорту поблизу будівлі уряду відкритий. Біля установи чергують посилені кордони поліції та Нацгвардії. Сутичок між протестувальниками і правоохоронцям не спостерігається.

Нагадаємо, раніше у міністерстві охорони здоров'я заявили, що для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 рекомендуватимуть уряду запровадити жорсткий карантин вихідного дня. Планується, що на вихідні працюватимуть винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт та автозаправні станції, натомість пропонується закрити ТРЦ, а ресторани та кафе працюватимуть лише навинос.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook повідомив, що уряд готовий підтримувати підприємців, поки діятиме посилений карантин вихідного дня. Зокрема, ідеться про компенсацію частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм виробництва.