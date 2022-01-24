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Мафія

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - Європа у фокусі (відео)

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Туреччина: політики і мафія створюють державу в державі?

Туреччина: політики і мафія створюють "державу в державі"? 18.11.2021

Про зв'язки високопоставлених турецьких політиків із праворадикальними ватажками мафіозних структур ще ніколи не було відомо так багато, як зараз. Що за цим криється?
Процес століття: в Італії засудили 70 мафіозі

Процес століття: в Італії засудили 70 мафіозі 07.11.2021

70 членів мафіозного угруповання "Ндрангета" засудили до позбавлення волі строком до 20 років.
У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора

У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора 21.09.2021

Експрокурора, який відповідав за боротьбу з корупцією в Словаччині, засудили до 14 років ув'язнення за хабар, отриманий в обмін на допомогу одному з лідерів мафії.
Хто краде медоносних бджіл у Франції - Європа у фокусі (відео)

Хто краде медоносних бджіл у Франції - "Європа у фокусі" (відео) 28.06.2021

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.

Крадіжка бджіл: як з цим борються пасічники у Франції - "Європа у фокусі" (28.06.2021) 28.06.2021

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.Франція: хто краде медоносних бджіл.
Втрата авторитетів: на що готова піти Україна в боротьбі зі злодіями в законі

Втрата авторитетів: на що готова піти Україна в боротьбі зі "злодіями в законі" 21.06.2021

Володимир Зеленський надає правоохоронцям усе більше інструментів для боротьби з оргзлочинністю. Ті обіцяють звільнити Україну від впливу кримінальних авторитетів. Але без порушення громадянських прав не обходиться.
Історії зґвалтованих підлітків: скандал із жертвами інцесту у Франції - Європа у фокусі (відео)

Історії зґвалтованих підлітків: скандал із жертвами інцесту у Франції - "Європа у фокусі" (відео) 30.03.2021

Жертви інцесту порушують табу. Літні Олімпійські ігри за полярним колом. Перший малий електричний літак у Словенії. Середньовічне братство як гробарі пандемії.
Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - Європа у фокусі (відео)

Чому в Бельгії не хочуть робити щеплення від коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео) 22.03.2021

Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.

Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - Європа у фокусі (відео)

Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - "Європа у фокусі" (відео) 18.01.2021

Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.
В Італії розпочався один із найбільших судових процесів проти мафії

В Італії розпочався один із найбільших судових процесів проти мафії 13.01.2021

На півдні Італії перед судом постануть понад 300 обвинувачених у приналежності до мафіозних структур.

Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - "Європа у фокусі" (03.08.2020) 03.08.2020

Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.
Патріотизм і французький сир - що спільного? Європа у фокусі (відео)

Патріотизм і французький сир - що спільного? "Європа у фокусі" (відео) 27.07.2020

Іспанія терпить поразку в боротьбі з пластиковим сміттям - через коронавірус? У Франції патріоти підтримують місцевих виробників сиру. Психологія "путінофіла": за що російський сталевар любить президента-автократа.
Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - Європа у фокусі (відео)

Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - "Європа у фокусі" (відео) 13.07.2020

Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
Різанина у Сребрениці: пошуки жертв через 25 років після геноциду - Європа у фокусі (13.07.2020)

Різанина у Сребрениці: пошуки жертв через 25 років після геноциду - "Європа у фокусі" (13.07.2020) 13.07.2020

Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
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