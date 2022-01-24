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Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.Франція: хто краде медоносних бджіл.
Володимир Зеленський надає правоохоронцям усе більше інструментів для боротьби з оргзлочинністю. Ті обіцяють звільнити Україну від впливу кримінальних авторитетів. Але без порушення громадянських прав не обходиться.
Італія: мафія вербує молодь. Фінляндія: життя без коронавірусу на острові. Великобританія: рибалки як жертви Brexit. Бельгія: чому там проти вакцинації. ФРН: музика для бранців пандемії - флешмоб тривалістю в рік.
Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.