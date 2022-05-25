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Матіас Белінґер
Пропустити розділ Матіас Белінґер: вибрані публікації
Матіас Белінґер: вибрані публікації
Потяг до Краматорська
Українці повертаються додому попри війну. Кореспондент DW вирушив з ними на першому за півроку потязі Київ-Краматорськ.
Суспільство
21.10.2022
21 жовтня 2022 р.
02:17 хв.
"Взимку будемо в Херсоні": Як іде контрнаступ на півдні
Контрнаступ на півдні дозволив Україні звільнити значну територію від російських військ. Репортаж DW з лінії фронту.
Конфлікти
13.10.2022
13 жовтня 2022 р.
02:35 хв.
Як ЗСУ ідуть в наступ на півдні - репортаж з Миколаївщини
Експерти радять Україні звільнити південь до зими, поки погода дозволяє. Чи можливо це, DW запитала на лінії фронту.
Конфлікти
07.10.2022
7 жовтня 2022 р.
05:18 хв.
Пропустити розділ Матіас Белінґер: інші публікації
Матіас Белінґер: інші публікації
Про що домовились Зеленський, Ердоган і Гутерріш
Про що домовились Зеленський, Ердоган і Гутерріш
Президенти України і Туреччини разом з генсеком ООН говорили про розширення зернової угоди, місії на ЗАЕС і в Оленівку.
Конфлікти
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
Контрнаступ ЗСУ: репортаж DW з окопів під Херсоном
Контрнаступ ЗСУ: репортаж DW з окопів під Херсоном
Що відбувається в окопах ЗСУ під Херсоном та яку роль відіграє західна зброя в контрнаступі? Репортаж DW з лінії фронту.
Конфлікти
12.08.2022
12 серпня 2022 р.
05:22 хв.
Одеський зоопарк - притулок для тварин-біженців
Одеський зоопарк - притулок для тварин-біженців
Одеський зоопарк допомагає тваринам з інших звіринців і приймає улюбленців біженців від війни.
Суспільство
27.05.2022
27 травня 2022 р.
02:33 хв.
Лисичанськ: евакуювати мирних мешканців запізно?
Лисичанськ: евакуювати мирних мешканців запізно?
Лисичанську загрожує доля сусіднього Сєверодонецька: мешканці можуть опинитися в пастці, відрізані військами РФ.
Конфлікти
25.05.2022
25 травня 2022 р.
02:57 хв.
"Росія знищує Сєверодонецьк": Гайдай про бої на Луганщині
"Росія знищує Сєверодонецьк": Гайдай про бої на Луганщині
Чи загрожує Сєверодонецьку і Лисичанську оточення і чому там досі тисячі цивільних - інтерв'ю з головою Луганської ВЦА.
Політика
25.05.2022
25 травня 2022 р.
05:40 хв.
Глава Луганської ВЦА: "Ми стримуємо величезні сили РФ"
Глава Луганської ВЦА: "Ми стримуємо величезні сили РФ"
Очільник Луганської ВЦА Сергій Гайдай в інтерв'ю DW про ситуацію в Луганській області, де точаться запеклі бої.
Конфлікти
25.05.2022
25 травня 2022 р.
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