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Енергетична криза
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Матіас Белінґер

Пропустити розділ Матіас Белінґер: вибрані публікації

Матіас Белінґер: вибрані публікації

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Потяг до Краматорська

Українці повертаються додому попри війну. Кореспондент DW вирушив з ними на першому за півроку потязі Київ-Краматорськ.
Суспільство21 жовтня 2022 р.02:17 хв.
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"Взимку будемо в Херсоні": Як іде контрнаступ на півдні

Контрнаступ на півдні дозволив Україні звільнити значну територію від російських військ. Репортаж DW з лінії фронту.
Конфлікти13 жовтня 2022 р.02:35 хв.
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Як ЗСУ ідуть в наступ на півдні - репортаж з Миколаївщини

Експерти радять Україні звільнити південь до зими, поки погода дозволяє. Чи можливо це, DW запитала на лінії фронту.
Конфлікти7 жовтня 2022 р.05:18 хв.
Пропустити розділ Матіас Белінґер: інші публікації

Матіас Белінґер: інші публікації

Ердоган, Зеленський та Гутерріш у Львові

Про що домовились Зеленський, Ердоган і Гутерріш

Про що домовились Зеленський, Ердоган і Гутерріш

Президенти України і Туреччини разом з генсеком ООН говорили про розширення зернової угоди, місії на ЗАЕС і в Оленівку.
Конфлікти19 серпня 2022 р.
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Контрнаступ ЗСУ: репортаж DW з окопів під Херсоном

Контрнаступ ЗСУ: репортаж DW з окопів під Херсоном

Що відбувається в окопах ЗСУ під Херсоном та яку роль відіграє західна зброя в контрнаступі? Репортаж DW з лінії фронту.
Конфлікти12 серпня 2022 р.05:22 хв.
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Одеський зоопарк - притулок для тварин-біженців

Одеський зоопарк - притулок для тварин-біженців

Одеський зоопарк допомагає тваринам з інших звіринців і приймає улюбленців біженців від війни.
Суспільство27 травня 2022 р.02:33 хв.
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Лисичанськ: евакуювати мирних мешканців запізно?

Лисичанськ: евакуювати мирних мешканців запізно?

Лисичанську загрожує доля сусіднього Сєверодонецька: мешканці можуть опинитися в пастці, відрізані військами РФ.
Конфлікти25 травня 2022 р.02:57 хв.
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"Росія знищує Сєверодонецьк": Гайдай про бої на Луганщині

"Росія знищує Сєверодонецьк": Гайдай про бої на Луганщині

Чи загрожує Сєверодонецьку і Лисичанську оточення і чому там досі тисячі цивільних - інтерв'ю з головою Луганської ВЦА.
Політика25 травня 2022 р.05:40 хв.
Сергій Гайдай

Глава Луганської ВЦА: "Ми стримуємо величезні сили РФ"

Глава Луганської ВЦА: "Ми стримуємо величезні сили РФ"

Очільник Луганської ВЦА Сергій Гайдай в інтерв'ю DW про ситуацію в Луганській області, де точаться запеклі бої.
Конфлікти25 травня 2022 р.
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