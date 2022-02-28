Контрнаступ ЗСУ і втома у цивільних: настрої на передовій

Матіас Белінґер | Анна Пшемиська

05.12.2023 5 грудня 2023 р.

Українські військові на передовій готуються до складної зими. Президент Зеленський визнав, що контрнаступ ЗСУ не досягнув бажаних результатів, а війна переходить у нову фазу. Які настрої панують на фронті - DW розпитала у військових.