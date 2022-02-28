Контрнаступ ЗСУ і втома у цивільних: настрої на передовій

КонфліктиУкраїнаКонтрнаступ ЗСУ і втома у цивільних: настрої на передовійTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМатіас Белінґер | Анна Пшемиська05.12.20235 грудня 2023 р.Українські військові на передовій готуються до складної зими. Президент Зеленський визнав, що контрнаступ ЗСУ не досягнув бажаних результатів, а війна переходить у нову фазу. Які настрої панують на фронті - DW розпитала у військових.https://p.dw.com/p/4ZnWkРеклама