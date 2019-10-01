Манафорт просував ідею втручання у вибори в США з України - розслідування Мюллера

Керівник передвиборчого штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пол Манафорт просував ідею, за якою Україна, а не Росія, стояла за зламом серверів Демократичної партії США. Як випливає з документів, оприлюднених у суботу, 2 листопада, міністерством юстиції США, про це заявив під час допитів колишній заступник Манафорта у штабі Трампа, його колишній діловий партнер Рік Гейтс.

Ці допити відбувалися в рамках розслідування втручання Росії у передвиборчу кампанію в США, яке здійснювалось під керівництвом спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Документи були оприлюднені на вимогу видання Buzzfeed News та телеканалу CNN, які подали відповідні судові позови з вимогою отримати доступ до результатів розслідування Мюллера, інформує агенція AP.

Як випливає з резюме допитів Гейтса, після того, як тисячі листів з серверів Демократичної партії були оприлюднені ресурсом WikiLeaks, Манафорт висловлював припущення, що за цим стояла Україна, а у штабі Трампа намагалися скористатися цими інформаційними "зливами" та обговорювали можливості того, яким чином самостійно отримати доступ до них.

Наказ "отримати електронні листи" віддавав і особисто Дональд Трамп, стверджує Гейтс. У штабі, за словами Гейтса, вважали, що найкращі можливості для цього мав на той момент радник Трампа Майкл Флінн завдяки його зв'язкам в Росії. Сам Флінн, який згодом обійняв посаду радника Трампа з питань національної безпеки, також був "твердо переконаний у тому, що росіяни не здійснювали хакерську атаку" на сервери демократів, вказав Гейтс.

Рік Гейтс був діловим партнером Пола Манафорта, йому були пред'явлені обвинувачення у змові проти США та у неправдивих заявах в рамках розслідування втручання Росії в американські вибори. Утім вирок Гейтсу досі не був ухвалений, він продовжує співпрацювати зі слідством.

Натомість Пола Манафорта було засуджено загалом до 7,5 року в'язниці в рамках двох кримінальних справ. Його було визнано винним у змові проти держави, у відмиванні грошей та інших фінансових махінаціях, а також прихованому лобізмі і спробі тиску на свідків.

Нагадаємо, Дональд Трамп піднімав питання зламу серверів Демократичної партії США і під час своєї скандальної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня цього року. Трамп висловив висловив підозру, що замовники перебувають в Україні: "Я гадаю, у вас є свої багаті люди. Сервер, вони кажуть, що він в Україні".