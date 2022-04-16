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Мальта

Мальта - країна на острові в Середземному морі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мальта".

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива 16.04.2022

Туніська влада заявила, що намагається запобігти екологічній катастрофі після затоплення судна під прапором Екваторіальної Гвінеї внаслідок поганої погоди.
Парламент Мальти підтримав легалізацію канабісу для власних потреб

Парламент Мальти підтримав легалізацію канабісу для власних потреб 15.12.2021

Мальтійський парламент підтримав законопроєкт про легалізацію марихуани для особистого користування. У разі його підписання президентом, Мальта стане першою країною ЄC, яка піде на це.
Італія дозволила зайти в порт німецькому судну з 800 врятованими мігрантами

Італія дозволила зайти в порт німецькому судну з 800 врятованими мігрантами 07.11.2021

Німецьке судно, яке врятувало у Середземному морі понад 800 мігрантів, кілька днів чекало дозволу зайти в порт. За даними рятувальної організації Sea-Eye, Мальта ігнорувала прохання про допомогу.

Уряд Мальти визнали співвідповідальним за смерть журналістки

Уряд Мальти визнали співвідповідальним за смерть журналістки 29.07.2021

Незалежні слідчі вважають, що уряд Мальти, який створив у країні "атмосферу безкарності", теж несе відповідальність за смерть журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції.
Аварія човна з мігрантами біля берегів Тунісу: понад 20 загиблих

Аварія човна з мігрантами біля берегів Тунісу: понад 20 загиблих 05.07.2021

Національній гвардії Тунісу вдалося врятувати ще 50 мігрантів, які перебували на судні й намагалися дістатися морем Європи.
Коронавірус: Мальта оголосила про досягнення колективного імунітету

Коронавірус: Мальта оголосила про досягнення колективного імунітету 25.05.2021

На Мальті близько 70 відсотків дорослого населення уже отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, повідомляє місцеве міністерство охорони здоров'я.
ЄК порушила процедуру проти Мальти і Кіпру через золоті паспорти

ЄК порушила процедуру проти Мальти і Кіпру через "золоті паспорти" 20.10.2020

Як вважають в Єврокомісії, надання громадянства ЄС цими державами завдає шкоди самій суті громадянства ЄС.
Золоті паспорти ЄС: Коломойського позбавлять громадянства Кіпру? (відео)

"Золоті" паспорти ЄС: Коломойського позбавлять громадянства Кіпру? (відео) 10.09.2020

Кіпр і Мальта надають своє громадянство за гроші. Останнім часом отримання так званих "золотих" паспортів через скандали і тиск ЄС ускладнюють. Чи позбавлять й олігарха Ігоря Коломойського кіпрського паспорта?

"Золоті" паспорти ЄС для олігархів: отримати стає складніше, а Коломойський може втратити (10.09.2020) 10.09.2020

Кіпр і Мальта надають своє громадянство за гроші. Останнім часом отримання так званих "золотих" паспортів через скандали і тиск ЄС ускладнюють. Чи позбавлять й олігарха Ігоря Коломойського кіпрського паспорта?

Мальту звинуватили у жорстокому поводженні з мігрантами

Мальту звинуватили у жорстокому поводженні з мігрантами 08.09.2020

Amnesty International стверджує, що влада Мальти вдається до "небезпечних і незаконних" практик з метою депортації мігрантів-біженців.
Італія запровадила обов'язкові тести на COVID-19 для приїжджих з низки країн ЄС

Італія запровадила обов'язкові тести на COVID-19 для приїжджих з низки країн ЄС 13.08.2020

В Італії запровадили обв'язкове тестування на коронавірус мандрівників, як прибувають з Хорватії, Греції, Мальти та Іспанії.
Попри коронавірус: до Італії морем продовжують прибувати мігранти

Попри коронавірус: до Італії морем продовжують прибувати мігранти 13.04.2020

На тлі нинішньої пандемії COVID-19 Італія та Мальта закрили свої порти для рятувальних суден. Попри це до цих двох країн продовжують прибувати морем мігранти.
Австрія і Мальта обмежили в'їзд для усіх осіб з Італії

Австрія і Мальта обмежили в'їзд для усіх осіб з Італії 10.03.2020

Австрія обмежила в'їзд для усіх осіб із сусідньої Італії. До країни пускатимуть лише тих, хто зможе підтвердити відсутність у себе зараження коронавірусом. Уряд Мальти також заборонив усі поїздки в Італію.
На Мальті визначили нового голову уряду

На Мальті визначили нового голову уряду 12.01.2020

Новим прем'єр-міністром Мальти стане Роберт Абела, який здобув перемогу на виборах лідера правлячої Лейбористської партії.

На Мальті виправдали німецького капітана судна Lifeline, що рятувало мігрантів

На Мальті виправдали німецького капітана судна Lifeline, що рятувало мігрантів 07.01.2020

Німецький капітан Клаус-Петер Райш виграв апеляційний судовий процес на Мальті. Він успішно оскаржив штраф у 10 тисяч євро за порушення правил реєстрації рятувального корабля Lifeline.
Європарламент: Прем'єр Мальти має негайно піти у відставку

Європарламент: Прем'єр Мальти має негайно піти у відставку 18.12.2019

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат має негайно скласти повноваження через небезпеку викривлення розслідування вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції, постановив Європарламент.
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