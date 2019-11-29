 Уряд Мальти визнали співвідповідальним за смерть журналістки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

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Уряд Мальти визнали співвідповідальним за смерть журналістки

Незалежні слідчі вважають, що уряд Мальти, який створив у країні "атмосферу безкарності", теж несе відповідальність за смерть журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції.

Рештки підірваного автомобіля Дафни Керуани Галіції

Рештки підірваного автомобіля Дафни Керуани Галіції

Незалежне розслідування вбивства мальтійської журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції дійшло висновку, що уряд Мальти є співвідповідальним за цей злочин, оскільки створив у країні "культуру безкарності".

"Щупальці безкарності поширилися до інших регуляторних органів, що призвело до колапсу верховенства права", - йдеться в поширеному в четвер, 29 липня, звіті слідчої комісії. Згідно з документом, держава не змогла розпізнати реальну загрозу життя Галіції та не вжила заходів для її порятунку. На думку слідчої комісії, чітко ясно, що вбивство журналістки було пов'язане з її розслідуваннями.

Нагадаємо, що журналістка Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року внаслідок підриву автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше вона заявляла про погрози на свою адресу. Незадовго до загибелі журналістка розслідувала дії керівника уряду та двох його найближчих помічників через підозри в корупції.

У 2019 році мальтійському бізнесмену Йоргену Фенеку висунули обвинувачення в причетності до вбивства Дафни Каруани Галіції. Сам Фенек відкидає висунуті обвинувачення, зараз він очікує суду. Трьох чоловіків, яких підозрюють у встановленні вибухового пристрою в автомобілі журналістки, арештували в грудні 2017 року. Одного з них засудили до 15-річного ув'язнення, ще двоє очікують суду.

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