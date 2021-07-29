Дафна Каруана Галіція – журналістка-розслідувачка з Мальти, загинула 16 жовтня 2017 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Дафна Каруана Галіція".

Дафна Каруана Галіція - найвідоміша журналістка-розслідувачка Мальти, яка звинувачувала у корупції родину президента. Галіція була співавторкою "панамського досьє" про офшорні рахунки знаменитостей та політиків. Журналістка загинула 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху її авто, в яке було підкладено вибухівку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.