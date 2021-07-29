Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дафна Каруана Галіція

Дафна Каруана Галіція – журналістка-розслідувачка з Мальти, загинула 16 жовтня 2017 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Дафна Каруана Галіція".

Дафна Каруана Галіція - найвідоміша журналістка-розслідувачка Мальти, яка звинувачувала у корупції родину президента. Галіція була співавторкою "панамського досьє" про офшорні рахунки знаменитостей та політиків. Журналістка загинула 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху її авто, в яке було підкладено вибухівку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Уряд Мальти визнали співвідповідальним за смерть журналістки

Уряд Мальти визнали співвідповідальним за смерть журналістки 29.07.2021

Незалежні слідчі вважають, що уряд Мальти, який створив у країні "атмосферу безкарності", теж несе відповідальність за смерть журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції.
На Мальті визначили нового голову уряду

На Мальті визначили нового голову уряду 12.01.2020

Новим прем'єр-міністром Мальти стане Роберт Абела, який здобув перемогу на виборах лідера правлячої Лейбористської партії.

Європарламент: Прем'єр Мальти має негайно піти у відставку

Європарламент: Прем'єр Мальти має негайно піти у відставку 18.12.2019

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат має негайно скласти повноваження через небезпеку викривлення розслідування вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції, постановив Європарламент.
ЄС застеріг Мальту від втручання в розслідування вбивства журналістки

ЄС застеріг Мальту від втручання в розслідування вбивства журналістки 03.12.2019

Європейський Союз застеріг мальтійську владу від "політичного втручання" в розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції.
Прем'єр Мальти заявив, що в січні 2020 року піде у відставку

Прем'єр Мальти заявив, що в січні 2020 року піде у відставку 01.12.2019

На тлі спричиненої вбивством журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції політичної кризи прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що в січні наступного року складе свої повноваження.
Вбивство журналістки на Мальті: підозрюваному бізнесмену висунули обвинувачення

Вбивство журналістки на Мальті: підозрюваному бізнесмену висунули обвинувачення 30.11.2019

У суді в столиці Мальти Валлетті бізнесмену Йоргену Фенеку висунули обвинувачення в причетності до вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції, повідомляють мальтійські ЗМІ. Фенек відкидає висунуті обвинувачення.
Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат готовий піти у відставку - ЗМІ

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат готовий піти у відставку - ЗМІ 29.11.2019

На тлі політичної кризи, спричиненої вбивством журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що готовий скласти з себе повноваження, повідомляють місцеві ЗМІ.
Вбивство журналістки на Мальті: арештованому бізнесмену відмовили в угоді зі слідством

Вбивство журналістки на Мальті: арештованому бізнесмену відмовили в угоді зі слідством 29.11.2019

Арештований на Мальті бізнесмен Йорген Фенек пропонував надати свідчення щодо ексурядовців з оточення чинного прем'єра.

Глава адміністрації прем'єр-міністра Мальти пішов у відставку

Глава адміністрації прем'єр-міністра Мальти пішов у відставку 26.11.2019

Цей крок керівника офісу глави мальтійського уряду ЗМІ пов'язують з результатами розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції.
Прем'єр Мальти надав імунітет фігуранту справи про вбивство журналістки

Прем'єр Мальти надав імунітет фігуранту справи про вбивство журналістки 26.11.2019

Підозрюваний надав слідству важливу інформацію про загибель Дафни Каруани Галіції, заявили в поліції. Йому дали імунітет для перевірки цих свідчень, пояснив прем'єр Мальти.
На Мальті арештовано бізнесмена через вбивство журналістки

На Мальті арештовано бізнесмена через вбивство журналістки 20.11.2019

На Мальті арештували відомого місцевого бізнесмена Йоргена Фенека у зв'язку з убивством журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції.
Мальта почала незалежне розслідування вбивства журналістки-викривальниці

Мальта почала незалежне розслідування вбивства журналістки-викривальниці 21.09.2019

За два роки після вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції уряд Мальти оголосив про початок незалежного розслідування. Його мета - з'ясувати, чи можна було запобігти вбивству.

Європарламент посилює захист викривачів та інформаторів

Європарламент посилює захист "викривачів" та "інформаторів" 17.04.2019

Особи, які викривають правопорушення, в майбутньому мають бути краще захищеними, вирішив Європарламент.

Вбивства журналістів: ЄС повинен нарешті прокинутись

Вбивства журналістів: ЄС повинен нарешті прокинутись 09.10.2018

Вбивство болгарської журналістки Вікторії Марінової стало третім подібним випадком в ЄС за останній рік. Керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір вважає, що обов'язок ЄС - домогтися належного розслідування.

Вбивство журналістки-викривальниці на Мальті: відкриті запитання

Вбивство журналістки-викривальниці на Мальті: відкриті запитання 24.09.2018

Уряд Мальти зазнає дедалі більшої критики через досі не розкрите вбивство журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції. З Валетти повідомляє кореспондент DW Бернд Ріґерт.
Поліції ФРН передали комп'ютер вбитої на Мальті журналістки-викривальниці

Поліції ФРН передали комп'ютер вбитої на Мальті журналістки-викривальниці 24.05.2018

Німецькій поліції, за даними ЗМІ, передали два ноутбуки й жорсткі диски, що належали вбитій журналістці-викривальниці Дафні Каруане Галіції. Її родина відмовилася передавати пристрої поліції Мальти.
Інші статті