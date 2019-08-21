Маас: Перспективи мирного врегулювання на Донбасі можуть з'явитись у вересні

Після формування в Україні нового уряду можуть з'явитись можливості для врегулювання конфлікту на Донбасі, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас. Він закликав Росію звільнити українських моряків.
Перспективи мирного врегулювання конфлікту на сході України можуть з'явитись у вересні - після того, як буде сформований новий уряд країни, заявив у середу, 21 серпня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) за підсумками переговорів з главою російського МЗС Сергієм Лавровим у Москві. При цьому Маас наголосив, що для мирного врегулювання на Донбасі необхідні конструктивні кроки з обох сторін. "Звільнення українських моряків могло б стати важливим внеском Росії в мирне врегулювання на Донбасі", - зазначив німецький дипломат.
Своєю чергою, Сергій Лавров на питання журналістів, чи відповідає істині інформація про те, що російська влада може до кінця серпня звільнити затриманих у Керченській протоці українських моряків, відповів, що потрібна "кропітка робота на результат". "Щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати правові, технічні, організаційні аспекти", - заявив він.
Поставки газу через Україну після 2020 року
На питання, чи продовжаться поставки газу через Україну після 2020 року, Сергій Лавров заявив, що Україна сама відмовилася від купівлі газу у Росії. При цьому він назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" "суто комерційним проєктом", який підвищить енергетичну безпеку Європи і "не задуманий для того, щоб завдати шкоди Україні". За словами Лаврова, в питанні поставок газу через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2" є конкретні рішення, які дозволять зняти стурбованість, якщо цю тему не будуть намагатися політизувати.
Маас критикує затримання журналіста DW в Москві
Гайко Маас розкритикував затримання кореспондента медіакомпанії Deutsche Welle, який висвітлював акцію протесту в Москві, і одночасно категорично відкинув звинувачення у спробі Німеччини або німецьких ЗМІ втрутитися у внутрішні справи Росії. "Нереалістично ні зараз, ні в майбутньому, вірити в те, що Німеччина або німецькі ЗМІ хочуть будь-яким чином вплинути на внутрішньополітичний розвиток або, тим більше, ініціювати його", - заявив міністр закордонних справ ФРН.
Роботу Deutsche Welle він назвав "формою якісної журналістики". "Ми не можемо зрозуміти, чому співробітникам Deutsche Welle заважають працювати, їх затримують. З точки зору свободи преси, з нашої точки зору, такі дії абсолютно незрозумілі", - наголосив він.
У відповідь на це Сергій Лавров повідомив, що не чув про арешт кого-небудь зі співробітників Deutsche Welle, додавши, що "об'єктивний аналітик сам оцінить, чи є це зразком журналістики або не дотягує".
Московський кореспондент Deutsche Welle Сергій Дік був затриманий 27 липня під час висвітленні акції опозиції за вільні вибори. Після того, як Дік був доставлений в автозаку у відділок поліції, і поліцейські перевірили його журналістське посвідчення, він був звільнений.
ФРН закликає Росію та США продовжити договір про наступальну зброю
Німеччина закликає Росію і США продовжити термін дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, або СНО-3), дія якого закінчується через два роки, заявив Маас. "Німеччина закликає, і цей заклик спрямований також на адресу США, зробити все, щоб договір СНО-3 був продовжений. Нас радує, що між Росією і США йдуть переговори про це", - сказав Маас.
Він зазначив, що НАТО не хоче нової ядерної гонки озброєнь, яка "була б небезпечною для багатьох людей, не тільки в Європі". У свою чергу, Лавров заявив, що Росія запропонувала США прийняти конкретні кроки для продовження СНО-3 і тепер чекає відповіді Вашингтона.