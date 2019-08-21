Маас: Перспективи мирного врегулювання на Донбасі можуть з'явитись у вересні

Перспективи мирного врегулювання конфлікту на сході України можуть з'явитись у вересні - після того, як буде сформований новий уряд країни, заявив у середу, 21 серпня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) за підсумками переговорів з главою російського МЗС Сергієм Лавровим у Москві. При цьому Маас наголосив, що для мирного врегулювання на Донбасі необхідні конструктивні кроки з обох сторін. "Звільнення українських моряків могло б стати важливим внеском Росії в мирне врегулювання на Донбасі", - зазначив німецький дипломат.

Своєю чергою, Сергій Лавров на питання журналістів, чи відповідає істині інформація про те, що російська влада може до кінця серпня звільнити затриманих у Керченській протоці українських моряків, відповів, що потрібна "кропітка робота на результат". "Щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати правові, технічні, організаційні аспекти", - заявив він.

Поставки газу через Україну після 2020 року

На питання, чи продовжаться поставки газу через Україну після 2020 року, Сергій Лавров заявив, що Україна сама відмовилася від купівлі газу у Росії. При цьому він назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" "суто комерційним проєктом", який підвищить енергетичну безпеку Європи і "не задуманий для того, щоб завдати шкоди Україні". За словами Лаврова, в питанні поставок газу через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2" є конкретні рішення, які дозволять зняти стурбованість, якщо цю тему не будуть намагатися політизувати.

Маас критикує затримання журналіста DW в Москві

Гайко Маас розкритикував затримання кореспондента медіакомпанії Deutsche Welle, який висвітлював акцію протесту в Москві, і одночасно категорично відкинув звинувачення у спробі Німеччини або німецьких ЗМІ втрутитися у внутрішні справи Росії. "Нереалістично ні зараз, ні в майбутньому, вірити в те, що Німеччина або німецькі ЗМІ хочуть будь-яким чином вплинути на внутрішньополітичний розвиток або, тим більше, ініціювати його", - заявив міністр закордонних справ ФРН.

Роботу Deutsche Welle він назвав "формою якісної журналістики". "Ми не можемо зрозуміти, чому співробітникам Deutsche Welle заважають працювати, їх затримують. З точки зору свободи преси, з нашої точки зору, такі дії абсолютно незрозумілі", - наголосив він.

У відповідь на це Сергій Лавров повідомив, що не чув про арешт кого-небудь зі співробітників Deutsche Welle, додавши, що "об'єктивний аналітик сам оцінить, чи є це зразком журналістики або не дотягує".

Московський кореспондент Deutsche Welle Сергій Дік був затриманий 27 липня під час висвітленні акції опозиції за вільні вибори. Після того, як Дік був доставлений в автозаку у відділок поліції, і поліцейські перевірили його журналістське посвідчення, він був звільнений.

ФРН закликає Росію та США продовжити договір про наступальну зброю

Німеччина закликає Росію і США продовжити термін дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, або СНО-3), дія якого закінчується через два роки, заявив Маас. "Німеччина закликає, і цей заклик спрямований також на адресу США, зробити все, щоб договір СНО-3 був продовжений. Нас радує, що між Росією і США йдуть переговори про це", - сказав Маас.

Він зазначив, що НАТО не хоче нової ядерної гонки озброєнь, яка "була б небезпечною для багатьох людей, не тільки в Європі". У свою чергу, Лавров заявив, що Росія запропонувала США прийняти конкретні кроки для продовження СНО-3 і тепер чекає відповіді Вашингтона.