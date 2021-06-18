Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Лісабон

Лісабон - столиця Португалії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лісабон".

Пандемія COVID-19: Лісабон закривають на вихідні

Пандемія COVID-19: Лісабон закривають на вихідні 18.06.2021

Мешканці Лісабона зможуть виїхати з міста лише з поважних причин, а іноземцям дозволено в'їжджати лише у виняткових випадках. За останню добу в місті виявлено найбільше число інфікувань коронавірусом з лютого.
ЄС обіцяє підтримати 3 мільярдами євро демократичні перетворення в Білорусі

ЄС обіцяє підтримати 3 мільярдами євро демократичні перетворення в Білорусі 28.05.2021

У разі переходу Білорусі до демократії ЄС надасть їй економічну допомогу на 3 мільярди євро, передбачає представлений Єврокомісією план. У Брюсселі також планують інвестиційний форум для Білорусі.
У Португалії засудили інспекторів за вбивство мігранта з України

У Португалії засудили інспекторів за вбивство мігранта з України 10.05.2021

Троє інспекторів міграційної служби Португалії засуджені до позбавленя волі строком від семи до дев'яти років за вбивство українця.
У Португалії катастрофічна ситуація з ліжками для тяжкохворих на COVID-19

У Португалії катастрофічна ситуація з ліжками для тяжкохворих на COVID-19 30.01.2021

На всю Португалію - країну з 10-мільйонним населенням - лишилося тільки сім ліжко-місць для інтенсивної терапії у разі тяжкого перебігу COVID-19, визнали в міністерстві охорони здоров'я країни.
Португальський парламент легалізував евтаназію

Португальський парламент легалізував евтаназію 29.01.2021

Португальський парламент проголосував за легалізацію практики надання асистованого суїциду важкохворим людям. Утім, закон для набуття чинності ще має підписати президент країни.
Португалія розпочала головування в Раді ЄС

Португалія розпочала головування в Раді ЄС 01.01.2021

Головне завдання уряду в Лісабоні під час головування у ЄС - координація надання допомоги з ухваленого Євросоюзом пакета в 750 мільярдів євро.
Баварія впевнено перемогла Ліон та вийшла у фінал Ліги чемпіонів

"Баварія" впевнено перемогла "Ліон" та вийшла у фінал Ліги чемпіонів 20.08.2020

"Баварія" у півфіналі Ліги чемпіонів перемогла ліонський "Олімпік" з рахунком 3:0. У фіналі турніру мюнхенці зіграють з "Парі Сен-Жерменом".
Президент Португалії пішов на карантин через коронавірус

Президент Португалії пішов на карантин через коронавірус 09.03.2020

Президент Португалії оголосив, що піде на двотижневий карантин. Раніше він зустрічався з підлітками зі школи, яку закрили через випадок зараження коронавірусом. Своїми діями президент "хоче показати приклад" іншим.

Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі" (30.12.2019) 30.12.2019

Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Туреччина: турки африканського походження скаржаться на рабство. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці.
Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - Європа у фокусі (відео)

Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі" (відео) 30.12.2019

Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці.
У Португалії обирають парламент

У Португалії обирають парламент 06.10.2019

У Португалії почалися парламентські вибори. За даними соцопитувань, фаворитом вважається Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти.

Португалія потерпає від масового туризму

Португалія потерпає від масового туризму 08.08.2019

Щороку Португалія ставить нові рекорди туризму. Туристичний бум приносить великі гроші країні, яка досі остаточно не вийшла з економічної кризи. Однак масовий туризм спричиняє й дедалі більше проблем для довкілля.

Коти проти щурів: у Лісабоні придумали спецпатруль проти шкідників (17.06.2019) 17.06.2019

У Лісабоні більше тисячі безпритульних котів і їх вирішили використовувати на користь міста. Відтепер там є так звані "котячі патрулі", які рятують Лісабон від щурів.

Франція, Іспанія та Португалія хочуть позбавити ЄС залежності від російського газу

Франція, Іспанія та Португалія хочуть позбавити ЄС залежності від російського газу 28.07.2018

Париж, Мадрид та Лісабон зацікавлені у збільшенні імпорту скрапленого газу з США, для прийому якого в них вже є сім портів. Вони наполягають на будівництві труби для подальшого експорту американського палива.
Фотогалерея: Підсумки Євробачення-2018

Фотогалерея: Підсумки "Євробачення-2018" 13.05.2018

Переможницею "Євробачення-2018" стала ізраїльтянка Нетта Барзілай. Хто ще увійшов у першу десятку?
Руслана на Євробаченні: Купила в Португалії сімку, щоб проголосувати за Мelovin

Руслана на "Євробаченні": Купила в Португалії сімку, щоб проголосувати за Мelovin 12.05.2018

Переможниця "Євробачення-2004" в інтерв’ю DW - про те, як вона планує підтримати представника України в Лісабоні, та про свою повторну участь у конкурсі.
Інші статті