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Лісабон - столиця Португалії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лісабон".
Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Туреччина: турки африканського походження скаржаться на рабство. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці.
Париж, Мадрид та Лісабон зацікавлені у збільшенні імпорту скрапленого газу з США, для прийому якого в них вже є сім портів. Вони наполягають на будівництві труби для подальшого експорту американського палива.