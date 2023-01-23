В гостях у Санти на Різдво в Лапландії - "Європа у фокусі"

ПолітикаЄвропаВ гостях у Санти на Різдво в Лапландії - "Європа у фокусі"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаЄвропа24.12.202324 грудня 2023 р.Фінляндія: де живе європейський Санта-Клаус. Італія: селище "на краю землі". Німеччина: чому жінка стала далекобійницею і керує фурою. Бельгія: як самотнім з обмеженими можливостями знайти партнера. Португалія: що стало однією з "родзинок" Лісабона.https://p.dw.com/p/4aXnFРеклама