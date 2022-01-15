Лінія розмежування

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Маріуполь може стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів. DW з'ясувала, чи бояться мешканці найбільшого прифронтового міста України "великої війни" та як готуються до можливої ескалації.
Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.
Двісті років тому у Широкиному, за переказами, відпочивав російський поет Олександр Пушкін, а до 2014 року селище було популярним на сході України курортом. Нині, після шести років війни, Широкине називають селищем-привидом на березі Азовського моря. Ось, який вигляд воно має.