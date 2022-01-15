Лінія розмежування

Селище-привид на Азові: наслідки "русского мира" в Широкиному (24.09.2020)

Двісті років тому у Широкиному, за переказами, відпочивав російський поет Олександр Пушкін, а до 2014 року селище було популярним на сході України курортом. Нині, після шести років війни, Широкине називають селищем-привидом на березі Азовського моря. Ось, який вигляд воно має.