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Лінія розмежування

Глави МЗС Німеччини та Франції спільно відвідають лінію розмежування на Донбасі

Глави МЗС Німеччини та Франції спільно відвідають лінію розмежування на Донбасі 15.01.2022

Анналена Бербок та Жан-Ів Ле Дріан мають намір найближчим часом вирушити зі спільним візитом до України. Планується, що поїздка очільників МЗС Німеччини та Франції на Донбас відбудеться не пізніше лютого.
Поїздка Борреля на Донбас - Європа проводить свої червоні лінії

Поїздка Борреля на Донбас - Європа проводить свої "червоні лінії" 05.01.2022

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вперше відвідав Донбас і висловив рішучу підтримку Україні. На тлі майбутніх переговорів з Росією Брюссель таким чином проводить свої "червоні лінії", вважають експерти.
Відбудова Донбасу: за справу беруться школярі

Відбудова Донбасу: за справу беруться школярі 21.08.2021

Прифронтове місто Курахове в Донецькій області - до ремонту даху в шкільній будівлі в дорослих руки так і не дійшли. Школярі вирішили власноруч взятись за вирішення проблеми. Як це їм вдалося - у репортажі DW.

ООН: прифронтовим територіям Донбасу взимку загрожує гуманітарна криза

ООН: прифронтовим територіям Донбасу взимку загрожує гуманітарна криза 19.08.2021

У Всесвітній день гуманітарної допомоги ООН закликає міжнародних донорів терміново надати кошти на фінансування гуманітарної допомоги для вразливих громад по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.

Нью-Йорк в Україні: селищу на лінії фронту повернули історичну назву (02.07.2021) 02.07.2021

Перейменування містечка кілька років добивалася місцева влада та активісти. Журналісти DW неодноразово відвідували прифронтове селище. Ось як виглядає донбаський Нью-Йорк.
Глави МЗС країн Бенілюксу відвідали Донбас

Глави МЗС країн Бенілюксу відвідали Донбас 07.05.2021

Перший спільний візит міністрів країн Бенілюксу до України демонструє сильний сигнал її підтримки, заявила глава МЗС Бельгії. В рамках візиту міністри відвідали Донбас.
Ізольовані в ДНР: як і навіщо сепаратисти блокують КПВВ на Донбасі

Ізольовані в "ДНР": як і навіщо сепаратисти блокують КПВВ на Донбасі 30.04.2021

Під приводом загрози поширення коронавірусу з України самопроголошені "республіки" блокують роботу пунктів пропуску на лінії розмежування. Правозахисники називають метою обмежень подальшу дезінтеграцію квазіутворень.
Що кажуть українські військові у Маріуполі про російські війська (відео)

Що кажуть українські військові у Маріуполі про російські війська (відео) 23.04.2021

Маріуполь міг стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів.Чи бояться його мешканці "великої війни" та як готуються до можливої ескалації?

Маріуполь на пороховій бочці: чи бояться на Донбасі війни з Росією? (21.04.2021) 21.04.2021

Маріуполь може стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів. DW з'ясувала, чи бояться мешканці найбільшого прифронтового міста України "великої війни" та як готуються до можливої ескалації.
На лінії розмежування фактично працюють лише два КПВВ

На лінії розмежування фактично працюють лише два КПВВ 08.01.2021

З контрольованого Києвом боку відкриті усі КПВВ на лінії розмежування на Донбасі. Однак проросійські сепаратисти блокують рух через більшість з них - пройти можна лише через пункти "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке".
Лондон: Росія має закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі

Лондон: Росія має закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі 16.11.2020

Нові КПВВ у Золотому та Щасті на лінії розмежування на Донбасі мають бути відкриті, Росія має вплинути задля цього на своїх маріонеток в ОРДЛО, вважає Великобританія.

Місцеві вибори у Маріуполі: Чи загрожує реванш сепаратистів? (07.10.2020) 07.10.2020

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.

Селище-привид на Азові: наслідки "русского мира" в Широкиному (24.09.2020) 24.09.2020

Двісті років тому у Широкиному, за переказами, відпочивав російський поет Олександр Пушкін, а до 2014 року селище було популярним на сході України курортом. Нині, після шести років війни, Широкине називають селищем-привидом на березі Азовського моря. Ось, який вигляд воно має.

СММ ОБСЄ: На лінії розмежування вп'ятеро зросла кількість озброєння

СММ ОБСЄ: На лінії розмежування вп'ятеро зросла кількість озброєння 10.07.2020

Місія констатувала п'ятикратне збільшення кількості військової техніки, розміщеної поблизу лінії зіткнення, включаючи в житлових районах і біля них.
На лінії розмежування на Донбасі працює лише один КПВВ

На лінії розмежування на Донбасі працює лише один КПВВ 30.06.2020

У ДПСУ повідомляють, що зараз пропуск людей на лінії розмежування відбувається лише на пункті "Станиця Луганська". Робота решти КПВВ зараз заблокована сепаратистами.
Відкриття КПВВ на Сході України: перспективи поки туманні

Відкриття КПВВ на Сході України: перспективи поки туманні 12.06.2020

Після послаблення карантинних обмежень люди досі не можуть перетнути лінію розмежування з так званими "ДНР/ЛНР". Однак проблема не тільки у тому, що рух блокують бойовики.

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