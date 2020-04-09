Лікування COVID-19: медикаменти проти нового коронавірусу вже давно існують?

Цілком можливо, що новий медикамент проти коронавірусної хвороби COVID-19 не потрібно й винаходити, оскільки такий препарат уже давно існує. Перепрофілювання вже відомих медикаментів допомагає не лише заощадити кошти, але також значно скоротити шлях, який потрібно пройти, перш ніж ліки дозволять використовувати в боротьбі проти тієї чи іншої хвороби.

Нині науковці в усьому світі гарячково працюють над пошуком вакцини, яка б захищала від вірусу SARS-CoV-2. Загалом нараховується 68 таких проєктів. Але якщо вакцину навіть і вдасться створити ще 2020 року, то початок її масового використання ще цього року є малоймовірним, вважають у німецькому Об'єднані фармацевтичних компаній.

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З огляду на таку ситуацію залишається два варіанти - подальше обмеження контактів та ізоляція, що може тривати ще багато місяців, або ж застосування для лікування COVID-19 препаратів, що вже розроблені і використовуються у терапії інших хвороб. Щоправда, і в останньому випадку треба ще дочекатись остаточних результатів тестів та дозволів офіційних структур. З огляду на це експерти наполегливо застерігають від можливих побічних ефектів, не кажучи вже про те, аби займатись самолікуванням. Отже, в жодному разі зі страху не ковтайте самостійно якісь медикаменти!

Три групи медикаментів

На даний момент науковці перевіряють медикаменти із трьох груп, які можуть допомогти пацієнтам, що хворіють на COVID-19.

Противірусні препарати мають блокувати розмноження вірусу або запобігати його проникненню в легені. Такі медикаменти використовують проти легких форм грипу, гепатиту С, але також проти ВІЛ, лихоманки Ебола і, що дуже важливо, проти двох хвороб, що їх також викликають коронавіруси, а саме - тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS) та близькосхідного респіраторного синдрому (MERS). Перевіряються і вже давно відомі протималярійні медикаменти. Лише нещодавно вдалося встановити, що ці ліки діють і проти вірусів.

Імуномодулятори впливають на імунну систему або беруть участь у її функціонуванні. Імуномодуляторні препарати діляться на такі, що стимулюють діяльність імунної системи, та на імуносупресанти - тобто такі, що навпаки стримують її, аби імунна система не відреагувала надмірно й тим самим не завдала організму загрозливої шкоди. Імуносупресанти використовують, наприклад, у лікуванні артриту чи запальних захворювань кишківника.

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Препарати для лікування респіраторних захворювань запобігають виникненню ситуації, коли легені недостатньо збагачують киснем кров. Такі медикаменти розробили, зокрема, для боротьби з ідіопатичним легеневим фіброзом - хворобою, що може призвести до смерті людини. Ідіопатичний легеневий фіброз - патологічний процес, під час якого у стінках альвеол відбувається розростання сполучних тканин. Альвеоли - це легеневі кульки, через стінки яких здійснюється газообмін. Розростання сполучних тканин перешкоджає правильному функціонуванню легенів: дихання стає поверхневим та частим, з'являється задишка, сухий кашель.

Активні речовини проти SARS, MERS, вірусу Ебола та грипу

Найлогічнішим видається дослідити, як діють на новий коронавірус ті медикаменти, дія яких на інші коронавіруси вже доведена. Адже, зрештою, і SARS, і MERS викликані коронавірусами. Новий збудник SARS-CoV-2 вважається видозміненим варіантом збудника SARS, який спричинив епідемію у 2002-2003 роках, від якої постраждало 30 країн переважно у Південно-Східній Азії. Тоді науковці експериментально довели, що проти цього агресивного коронавірусу діє препарат Remdesivir, який американська компанія Gilead Sciences розробила для лікування лихоманки Ебола. У США та Китаї Remdesivir зараз проходить стадію клінічних досліджень на його ефективність у боротьбі проти COVID-19.

Особливу увагу привернув до себе японський протигрипозний препарат Avigan. Цей медикамент містить синтетичну противірусну активну речовину фавілавір, яка ще 2014 року була дозволена для використання в Японії, а нещодавно також у Китаї. Її розробили в лабораторіях фармацевтичного підрозділу японського холдингу Fujifilm. Цей медикамент використовують, власне, у випадку тяжких форм грипу. 2014 року цей препарат успішно застосували також проти лихоманки Ебола.

В Ухані - китайському місті, звідки взяла початок пандемія COVID-19, - Avigan пройшов клінічні дослідження, й результати вселяють чималу надію, принаймні, як стверджують офіційні китайські джерела. Після такого повідомлення спочатку у країнах Азії, а згодом і в усьому світі навколо цього препарату здійнявся справжній ажіотаж. Низку тестів із цим препаратом зробили і в Італії, після чого відомий німецький вірусолог з берлінської клініки Charité Крістіан Дростен (Christian Drosten) теж назвав його "таким, що вселяє надію". Японія про всяк випадок уже запаслася двома мільйонами упаковок Avigan. Інші країни, на кшталт Індонезії, але також і Німеччина звернулись до Японії із проханням про гуртове постачання цього медикаменту, хоча тестувальна фаза ще далека від завершення.

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Ефективність протималярійних ліків під питанням

Тим часом німецький фармакологічний концерн Bayer AG переоснащує заводи в Європі для випуску препарату від малярії Resochin з активною речовиною хлорохін. Підприємство планує не тільки забезпечувати цим медикаментом німецькі лікарні, але й безплатно постачати його в інші країни. Клінічне дослідження, проведене в одній із лікарень Марселя, продемонструвало ефективність використання хлорохіну для лікування COVID-19. Досі медикамент під торговою маркою Resochin вироблявся лише в Пакистані.

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Щоправда, низка вірусологів, у тому числі й Крістіан Дростен з Charité, не впевнені в достовірності результатів марсельського дослідження. Сумніви пролунали і з боку міністерства охорони здоров'я й соціальних служб США після того, як президент країни Дональд Трамп висловився на користь використання хлорохіну під час лікування пацієнтів з COVID-19.

Тим часом Індія заборонила експорт іншого протималярійного препарату - Hydroxychloroquin. Експерти у кількох країнах також перевіряють його як можливий засіб для лікування хворих, що заразилися новим коронавірусом.

Ліки проти ВІЛ, раку та MERS

Науковці не виключають, що ефективною може виявитися й комбінація активних речовин рітонавіру й логінавіру. Ці медикаменти використовують для придушення реплікації ВІЛ. Препарат "Калетра" (торгова назва поєднання цих двох речовин) американської фармацевтичної компанії AbbVie вже використовувався для експериментального лікування COVID-19 у Китаї, Таїланді та Сінгапурі. Результати клінічних тестів, щоправда, поки що не переконують. Науковці вказують на необхідність проведення подальших досліджень.

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Крім того, тестування проходить і низка інших активних речовин, які теоретично можуть підійти для лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Серед таких препаратів - леронлімаб, що використовується для лікування пацієнтів із ВІЛ-інфекцією і метастатичним раком молочної залози, а також антитіла, що їх розробили проти MERS, препарат Brilacidin, який використовується у лікуванні запальних захворювань кишківника і слизової оболонки порожнини рота.

Дивитись відео 06:04 Поділитись Коронавірус: "Віденська клініка" не рекомендує, або 10 фейків про Covid-19 (17.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZafD Коронавірус: "Віденська клініка" не рекомендує, або 10 фейків про COVID-19