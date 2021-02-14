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Вірус Ебола

Вірус Ебола викликає у людини захворювання часто з летальним наслідком. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вірус Ебола".

Вірус Ебола належить до родини філовірусів. Уперше цей вірус було виявлено у Конго на берегах річки Ебола. Звідси походить і назва - вірус Ебола. Цей вірус здатен викликати у людини складне захворювання, яке супроводжується лихоманкою та кровотечею. За даними федерального міністерства освіти й науки Німеччини, летальність серед хворих, інфікованих вірусом Ебола, може становити від 25 до 90 відсотків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Гвінеї зафіксований новий спалах лихоманки Ебола

У Гвінеї зафіксований новий спалах лихоманки Ебола 14.02.2021

Влада Гвінеї заявила про епідемію лихоманки Ебола після семи підтверджених випадків інфікування. Чотири пацієнти померли. У ДР Конго також зареєстровано три випадки зараження небезпечним вірусом.
Німецька інфекціоністка: Проти COVID-19 потрібні різні вакцини

Німецька інфекціоністка: Проти COVID-19 потрібні різні вакцини 19.11.2020

Щеплення від коронавірусу - яке обрати? Яким чином це зробити? Чи не занадто швидко розробляють вакцини? DW розмовляла з відомою у Німеччині вченою, професоркою Мерилін Аддо.
ВООЗ створила слідчу комісію через звинувачення у сексуальному насильстві

ВООЗ створила слідчу комісію через звинувачення у сексуальному насильстві 15.10.2020

Раніше десятки жінок у ДР Конго звинуватили співробітників ВООЗ та низки інших міжнародних організацій у сексуальних домаганнях та експлуатації під час боротьби зі спалахом вірусу Ебола.
Лікування COVID-19: медикаменти проти нового коронавірусу вже давно існують?

Лікування COVID-19: медикаменти проти нового коронавірусу вже давно існують? 17.04.2020

Науковці в усьому світі активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. Водночас не виключено, що в боротьбі з цим захворюванням можуть допомогти препарати, які вже існують.
У Конго від кору померли вже понад 6 тисяч людей

У Конго від кору померли вже понад 6 тисяч людей 08.01.2020

Число жертв епідемії кору в ДР Конго втричі перевищує число жертв епідемії Ебола. Це наймасштабніший спалах кору в усьому світі, констатує Всесвітня організація охорони здоров'я.
Спалах вірусу Ебола в ДР Конго: кількість жертв зростає

Спалах вірусу Ебола в ДР Конго: кількість жертв зростає 20.05.2018

Кількість підтверджених випадків інфікування вірусом Ебола в Демократичній Республіці Конго зросла. Влада планує вакцинацію.
Нова фаза спалаху Еболи в ДР Конго: хвороба прийшла в міста

Нова фаза спалаху Еболи в ДР Конго: хвороба прийшла в міста 17.05.2018

Спалах Еболи у Демократичній республіці Конго увійшов у нову фазу. Випадок хвороби виявили у місті-мільйоннику Мбандака.

Спалах вірусу Ебола в ДР Конго: ВООЗ готується до найгіршого сценарію

Спалах вірусу Ебола в ДР Конго: ВООЗ готується до "найгіршого сценарію" 11.05.2018

Через новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго ВООЗ готується до "найгіршого сценарію". На боротьбу з небезпечною лихоманкою планують кинути експериментальну вакцину.
Новий спалах Еболи: у Конго підтвердили першу смерть від вірусу

Новий спалах Еболи: у Конго підтвердили першу смерть від вірусу 10.05.2018

Влада Демократичної Республіки Конго заявила про перший підтверджений випадок смерті внаслідок нового спалаху вірусу Ебола на північному заході країни. В іще понад 10 людей підтвердили наявність захворювання.
Білл Гейтс: Світ не готовий до великої епідемії

Білл Гейтс: Світ не готовий до великої епідемії 30.12.2016

На думку мільярдера-філантропа Білла Гейтса, сучасній медицині бракує здатності швидко створювати нові ліки та вакцини.
ВООЗ скасувала глобальний надзвичайний стан через вірус Ебола

ВООЗ скасувала глобальний надзвичайний стан через вірус Ебола 29.03.2016

Фахівці Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) заявляють про контрольованість ситуації з поширенням вірусу Ебола. Тож необхідності у подовженні дії глобального надзвичайного стану немає.

Анґела Меркель в ексклюзивному інтерв’ю DW: Чого очікувати від саміту G7? 06.06.2015

Канцлерка Німеччини сподівається, що учасники саміту G7 оберуть спільний шлях, яким рухатимуться через цей кризовий рік. Про це вона сказала в інтерв’ю DW напередодні саміту Великої сімки. Росія ж за останні роки не наблизилась до клубу країн зі спільними цінностями, вважає Меркель.
Ексклюзив: Анґела Меркель про G7 та Росію

Ексклюзив: Анґела Меркель про G7 та Росію 06.06.2015

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW про очікування від саміту Великої сімки, спільні цінності та відносини з Росією.
Штайнмаєр: Росія повинна сприяти вирішенню конфлікту в Україні для повернення в G7

Штайнмаєр: Росія повинна сприяти вирішенню конфлікту в Україні для повернення в G7 14.04.2015

Москва повинна працювати над "створенням умов" для повернення до групи провідних держав світу, вважає Франк-Вальтер Штайнмаєр. Глави МЗС країн G7 сподіваються покласти край бойовим діям на Сході України.
Гвінея посилює боротьбу з вірусом Ебола

Гвінея посилює боротьбу з вірусом Ебола 29.03.2015

Надзвичайні заходи триватимуть 45 днів і поширюватимуться на західні та південно-західні регіони Гвінеї. Вони включатимуть у себе також обмеження свободи пересування.
ВООЗ: Захворюваність на Еболу зросла вперше з початку року

ВООЗ: Захворюваність на Еболу зросла вперше з початку року 04.02.2015

Протягом останнього тижня січня у країнах Західної Африки збільшилась кількість випадків зараження на лихоманку Ебола. Смертність хворих, за даними ВООЗ, становить від 51 до 61 відсотка.
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