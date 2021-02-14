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Вірус Ебола викликає у людини захворювання часто з летальним наслідком. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вірус Ебола".
Вірус Ебола належить до родини філовірусів. Уперше цей вірус було виявлено у Конго на берегах річки Ебола. Звідси походить і назва - вірус Ебола. Цей вірус здатен викликати у людини складне захворювання, яке супроводжується лихоманкою та кровотечею. За даними федерального міністерства освіти й науки Німеччини, летальність серед хворих, інфікованих вірусом Ебола, може становити від 25 до 90 відсотків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Канцлерка Німеччини сподівається, що учасники саміту G7 оберуть спільний шлях, яким рухатимуться через цей кризовий рік. Про це вона сказала в інтерв’ю DW напередодні саміту Великої сімки. Росія ж за останні роки не наблизилась до клубу країн зі спільними цінностями, вважає Меркель.