Вірус Ебола викликає у людини захворювання часто з летальним наслідком. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вірус Ебола".

Вірус Ебола належить до родини філовірусів. Уперше цей вірус було виявлено у Конго на берегах річки Ебола. Звідси походить і назва - вірус Ебола. Цей вірус здатен викликати у людини складне захворювання, яке супроводжується лихоманкою та кровотечею. За даними федерального міністерства освіти й науки Німеччини, летальність серед хворих, інфікованих вірусом Ебола, може становити від 25 до 90 відсотків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.