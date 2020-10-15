ВООЗ створила слідчу комісію через звинувачення у сексуальному насильстві

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила створення слідчої комісії з метою розслідувати звинувачення у сексуальних домаганнях на адресу своїх працівників. Про це ВООЗ повідомило в середу, 15 жовтня, в Женеві. Комісія має розслідувати звинувачення в бік співробітників ВООЗ у скоєнні ними злочинів сексуального характеру над десятками жінок під час боротьби зі спалахом вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго в 2018-2020 роках.

Повідомляється, що керувати новоствореною слідчою комісією будуть колишня міністерка закордонних справ Нігеру Аішату Міндауду та активістка-правозахисниця Жульєн Люсенж.

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Раніше десятки жінок у кількох провінціях ДР Конго звинуватили співробітників ВООЗ та низки інших міжнародних і гуманітарних організацій у скоєнні ними сексуального насильства. Зокрема, співробітники цих організацій запевняли потерпілих жінок, що згода на секс - єдиний для них спосіб отримати роботу.

Тож тепер завданням комісії стане перевірка фактів та надання допомоги потерпілим від цих протиправних дій жінкам. Крім того, комісія має зробити все необхідне, щоб притягти винних до відповідальності.

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Раніше низка гуманітарних та міжнародних організацій так само повідомили, що розслідуватимуть факти звинувачень на адресу своїх співробітників щодо скоєння ними злочинів сексуального характеру. Серед цих організацій ЮНІСЕФ, а також гуманітарні організації World Vision і Médecins Sans Frontières.