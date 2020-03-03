 Лідери ЄС після зустрічі з Ердоганом: Угода щодо біженців з Туреччиною чинна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2020

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Лідери ЄС після зустрічі з Ердоганом: Угода щодо біженців з Туреччиною чинна

Лідери ЄС попередили президента Туреччини, що Анкара має дотримуватися угоди щодо біженців. Натомість Ердоган вимагав від ЄС більшої підтримки.

Лідери ЄС провели зустріч з президентом Туреччини з приводу розбіжностей щодо угоди про мігрантів

Лідери ЄС провели зустріч з президентом Туреччини з приводу розбіжностей щодо угоди про мігрантів

Лідери ЄС попередили президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, що Анкара має продовжувати дотримуватися двосторонньої угоди щодо біженців від 2016 року. Своєю чергою сам Ердоган вимагав від ЄС більшої підтримки, повідомляє агенція новин AFP за підсумками їхньої зустрічі у понеділок, 9 березня.

"Очевидно, що у нас є розбіжності, але ми говорили прямо і відкрито один з одним", - заявила після зустрічі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Угода між ЄС і Туреччиною про біженців є дійсною, Європейський Союз продовжує її дотримуватися, наголосила фон дер Ляєн.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що зовнішньополітичні відомства ЄС і Туреччини працюватимуть у форматі групи експертів. Найближчими днями вони мають прояснити різницю у баченні сторін щодо виконання угоди.

Обидва європейських лідери позитивно оцінили переговори з Ердоганом, але жоден з них так і не представив конкретних результатів зустрічі з турецьким лідером, зауважує агенція dpa. А Ердоган взагалі не брав участі у спільній пресконференції, утім назвав зустріч з європейськими політиками "продуктивною".

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Також Ердоган розкритикував Грецію. Він закинув лідерам країни "нераціональність у тому, що союзник і сусідня країна називають Туреччину відповідальною за нелегальну міграцію". Він наголосив, що "не дозволить цій країні спробувати отримати несправедливі вигоди, використовуючи своє поточне становище".

У свою чергу, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс не забарився із відповіддю. "Чому ви витрачаємо так багато грошей на оборону? Це тому, що нашим сусідом є Туреччина, а не Данія (...) Як прем'єр Греції, я не повинен дослухатися до уроків на тему прав людини від Туреччини", - різко відповів Міцотакіс.

Меркель назвала дії Туреччини "неприйнятними"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила на важливості запобігти повторенню міграційної кризи п'ятирічної давності. Вона заявила, що "2020 рік - не 2015 рік", і назвала дії Туреччини "неприйнятними".

Канцлерка запевнила, що політики проводять безліч зустрічей, щоб знайти вирішення проблеми та тримати міграцію під контролем.

Як повідомлялось, раніше Ердоган відкрив кордон Туреччини з ЄС для мігрантів. Після цього вони рушили до сухопутного кордону з Грецією, а також Егейським морем до островів Греції. Згодом турецька влада заборонила мігрантам використовувати морський маршрут через його небезпеку. Зараз на турецько-грецькому кордоні перебувають тисячі людей, які намагаються прорватися до ЄС. Під час сутичок грецькі силовики застосовували проти мігрантів водомети і сльозогінний газ.

Нагадаємо, у рамках угоди щодо біженців від 2016 року ЄС і Туреччина домовилися, що Брюссель надаватиме Анкарі щороку багатомільярдну допомогу. Натомість Туреччина обіцяла боротися з нелегальною міграцією через кордони з країнами ЄС. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що угода щодо біженців, яка діє між його країною та ЄС, потребує перегляду.

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