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Лівія

Син Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії

Син Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії 14.11.2021

Син лівійського диктатора Муаммара Каддафі Саїф Аль-Іслам Каддафі візьме участь у виборах президента країни. Втім, оглядачі прогнозують, що лідером він не стане.
В Італії почався суд над ексглавою МВС Маттео Сальвіні у справі мігрантів

В Італії почався суд над ексглавою МВС Маттео Сальвіні у справі мігрантів 23.10.2021

У серпні 2019 року Сальвіні не дозволяв судну з врятованими у Середземному морі мігрантами зайти в італійські порти. Як свідка до суду запросять американського актора Річарда Гіра.
Сина Каддафі звільнили з тюрми в Лівії

Сина Каддафі звільнили з тюрми в Лівії 06.09.2021

Сааді Каддафі - син колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі - був звільнений з тюрми в Тріполі та залишив країну, повідомляють ЗМІ.
У Середземному морі зникли безвісти понад 40 мігрантів

У Середземному морі зникли безвісти понад 40 мігрантів 03.07.2021

Човен з понад 120 мігрантами на борту затонув в Середземному морі в ніч на п'ятницю. Врятовали 84 людини, інших розшукують.
Учасники конференції щодо Лівії зобов'язалися вивести всіх іноземних найманців

Учасники конференції щодо Лівії зобов'язалися вивести всіх іноземних найманців 23.06.2021

З даними ООН, у Лівії досі перебувають до 20 тисяч іноземних найманців. Їхнє виведення вважається важливою передумовою для миру в цій країні. Відповідної домовленості досягли на конференції в Берліні.
У Женеві обрали перехідний уряд Лівії

У Женеві обрали перехідний уряд Лівії 05.02.2021

У Швейцарії в рамках лівійського форуму політичного діалогу за посередництва ООН учасники конфлікту в Лівії обрали новий тимчасовий уряд.
Школа для одного учня - освітня драма в Греції. Європа у фокусі (відео)

Школа для одного учня - освітня драма в Греції. "Європа у фокусі" (відео) 07.12.2020

Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп. Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня. Як потерпають від коронавірусу в російській провінції. Хто допомагає біженцям у Боснії.
Сторони конфлікту в Лівії підписали угоду про перемир'я

Сторони конфлікту в Лівії підписали угоду про перемир'я 23.10.2020

Після кількаденних перемовин у Женеві сторони конфлікту в Лівії підписали угоду про перемир'я. В ООН назвали цей крок історичним.
Рада ЄС розширила санкції через конфлікт у Лівії

Рада ЄС розширила санкції через конфлікт у Лівії 21.09.2020

Нові санкції запроваджені проти двох осіб, яких обвинувачують у порушенні прав людини в Лівії, та трьох компанії, які порушили ембарго на постачання зброї до цієї країни.

Мальту звинуватили у жорстокому поводженні з мігрантами

Мальту звинуватили у жорстокому поводженні з мігрантами 08.09.2020

Amnesty International стверджує, що влада Мальти вдається до "небезпечних і незаконних" практик з метою депортації мігрантів-біженців.
В Лівії оголосили про припинення вогню

В Лівії оголосили про припинення вогню 21.08.2020

Уряд у Триполі оголосив про негайне припинення бойових дій на всій території країни.

Вибухонебезпечна ситуація в Середземному морі: йдеться не лише про газ

Вибухонебезпечна ситуація в Середземному морі: йдеться не лише про газ 13.08.2020

Суперечка між Туреччиною та Грецією щодо територій у Середземномор'ї загострюється. Тепер до неї причетний також Єгипет, що робить конфлікт більш масштабним. Інтерв'ю з експертом із Близького Сходу.

Візит глави МЗС ФРН Мааса до Росії: головні теми - Україна та Лівія

Візит глави МЗС ФРН Мааса до Росії: головні теми - Україна та Лівія 11.08.2020

Глава МЗС ФРН Гайко Маас під час першого візиту до РФ з початку пандемії коронавірусу обговорить з російським колегою Сергієм Лавровим ситуацію в Україні, Лівії та Сирії.
Парламент Єгипту схвалив введення військ до Лівії

Парламент Єгипту схвалив введення військ до Лівії 21.07.2020

Єгипетські війська можуть взяти участь в бойових діях у Лівії. Парламент Єгипту схвалив проведення закордонних операцій проти "кримінальних воєнізованих формувань" та "іноземних терористичних груп".
В Італії судитимуть капітана корабля, який повернув врятованих мігрантів до Лівії

В Італії судитимуть капітана корабля, який повернув врятованих мігрантів до Лівії 19.07.2020

Корабель Asso Ventotto врятував в Середземному морі сотню мігрантів і повернув їх до Лівії. Згідно з міжнародним правом, ця країна не вважається безпечною, тому капітана в Італії судитимуть.
Країни ЄС готові до санкцій проти порушників ембарго в Лівії

Країни ЄС готові до санкцій проти порушників ембарго в Лівії 19.07.2020

ФРН, Франція та Італія готові запровадити санкції проти країн, які порушують ембарго на постачання зброї до Лівії.
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