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Син лівійського диктатора Муаммара Каддафі Саїф Аль-Іслам Каддафі візьме участь у виборах президента країни. Втім, оглядачі прогнозують, що лідером він не стане.
У серпні 2019 року Сальвіні не дозволяв судну з врятованими у Середземному морі мігрантами зайти в італійські порти. Як свідка до суду запросять американського актора Річарда Гіра.
Сааді Каддафі - син колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі - був звільнений з тюрми в Тріполі та залишив країну, повідомляють ЗМІ.
Човен з понад 120 мігрантами на борту затонув в Середземному морі в ніч на п'ятницю. Врятовали 84 людини, інших розшукують.
З даними ООН, у Лівії досі перебувають до 20 тисяч іноземних найманців. Їхнє виведення вважається важливою передумовою для миру в цій країні. Відповідної домовленості досягли на конференції в Берліні.
У Швейцарії в рамках лівійського форуму політичного діалогу за посередництва ООН учасники конфлікту в Лівії обрали новий тимчасовий уряд.
Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп. Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня. Як потерпають від коронавірусу в російській провінції. Хто допомагає біженцям у Боснії.
Після кількаденних перемовин у Женеві сторони конфлікту в Лівії підписали угоду про перемир'я. В ООН назвали цей крок історичним.
Нові санкції запроваджені проти двох осіб, яких обвинувачують у порушенні прав людини в Лівії, та трьох компанії, які порушили ембарго на постачання зброї до цієї країни.
Amnesty International стверджує, що влада Мальти вдається до "небезпечних і незаконних" практик з метою депортації мігрантів-біженців.
Уряд у Триполі оголосив про негайне припинення бойових дій на всій території країни.
Суперечка між Туреччиною та Грецією щодо територій у Середземномор'ї загострюється. Тепер до неї причетний також Єгипет, що робить конфлікт більш масштабним. Інтерв'ю з експертом із Близького Сходу.
Глава МЗС ФРН Гайко Маас під час першого візиту до РФ з початку пандемії коронавірусу обговорить з російським колегою Сергієм Лавровим ситуацію в Україні, Лівії та Сирії.
Єгипетські війська можуть взяти участь в бойових діях у Лівії. Парламент Єгипту схвалив проведення закордонних операцій проти "кримінальних воєнізованих формувань" та "іноземних терористичних груп".
Корабель Asso Ventotto врятував в Середземному морі сотню мігрантів і повернув їх до Лівії. Згідно з міжнародним правом, ця країна не вважається безпечною, тому капітана в Італії судитимуть.
ФРН, Франція та Італія готові запровадити санкції проти країн, які порушують ембарго на постачання зброї до Лівії.
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