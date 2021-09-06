Сина Каддафі звільнили з тюрми в Лівії

Сааді Каддафі, сина колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі, звільнили з тюрми в столиці Лівії Тріполі. Про це ввечері у неділю, 5 вересня, повідомило агентство AFP з посиланням на джерела в органах юстиції країни.

Офіційної інформації щодо теперішнього місцеперебування Сааді Каддафі немає, проте місцеві засоби масової інформації повідомляють, що він вилетів до Туреччини. За даними AFP, генеральний прокурор Лівії ще кілька місяців вимагав звільнення Сааді Каддафі "як тільки будуть виконані всі необхідні умови". Син Муамара Каддафі був вільний у виборі: залишитися в країні або ж виїхати.

Звинувачення на адресу Каддафі-молодшого

Сааді Каддафі втік до Нігеру після повстання восени 2011 року, в результаті якого владу його батька повалили. У 2014 році Сааді Каддафі екстрадували до Лівії. Колишній професійний футболіст перебував у в'язниці в Тріполі. Його обвинувачували в злочинах проти демонстрантів в 2011 році і у вбивстві в 2005 році лівійського футбольного тренера Башира аль-Раяні. У квітні 2018 року апеляційний суд виправдав Каддафі-молодшого за обвинуваченням у вбивстві тренера.

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Вибори президента в Лівії

Суд у Лівії 28 липня 2015 року засудив до смертної кари іншого сина ексдиктатора - Сейфа аль-Іслама, а також ще вісьмох осіб, які належали до кола наближених до Муаммара Каддафі. Всі вони були визнані винними в злочинах, скоєних під час повстання проти режиму Каддафі, включаючи вбивства і корупцію. Однак вирок не був виконаний.

Сейф аль-Іслам перебуває під домашнім арештом, незважаючи на те, що згодом з нього офіційно зняли всі обвинувачення. Тим часом в місцевих ЗМІ активно обговорюють можливе висунення кандидатури аль-Іслама на пост президента країни на намічених на 24 грудня в Лівії виборах.

У 1969 році Муаммар Каддафі прийшов до влади в Лівії, ставши на чолі змовників, що повалили короля. У 2011 році під час масових протестів опозиції Каддафі-старший був убитий, після чого країна на тривалий період занурилася в хаос.