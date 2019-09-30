 Луценко: В України немає підстав розслідувати діяльність Байденів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Луценко: В України немає підстав розслідувати діяльність Байденів

Розслідуванням щодо колишнього американського віцепрезидента Джо Байдена та його сина має займатися влада США, заявив колишній генпрокурор України Юрій Луценко. Він готовий свідчити у США у справі про імпічмент Трампа.

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко (архівне фото)

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко (архівне фото)

Українська влада не має причин розслідувати діяльність колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера, заявив колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. На його думку, таким розслідуванням має займатися виключно американська влада. "Я не знаю жодних причин проводити розслідування стосовно Джо Байдена або Хантера Байдена відповідно до українського законодавства... Це юрисдикція США", - сказав Луценко в інтерв'ю BBC, оприлюдненому в понеділок, 30 вересня.

Колишній генпрокурор вважає, що "ймовірне розкрадання" в українській компанії Burisma відбулося за два-три роки до того, як Хантер Байден став членом ради директорів цієї компанії. Також Луценко повідомив, що зустрічався з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, який запитав його, чи можна провести розслідування стосовно Байденів в Україні. "Я сказав йому те саме, що я сказав вам: це не моя юрисдикція. Це може бути юрисдикція США. Якщо ви надішлете мені запит, так, я дам вам усю офіційну інформацію, але це не юрисдикція України - такою була моя відповідь", - сказав ексгенпрокурор.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило, що розслідує кримінальне провадження щодо компанії Burisma Limited у період 2010-2012 років. Розслідування не охоплює 2014 рік, коли в компанії працював Хантер Байден.

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Дональд Трамп стверджує, що співробітник спецслужб, котрий повідомив деталі його телефонної розмови з Володимиром Зеленським, подав її "спотворено" та "брехливо". (30.09.2019)

Кримінальна справа була відкрита за фактом видачі у 2010-2012 дозволів на користування надрами підприємствам Burisma Limited. Період 2014 року, коли у компанії працював Хантер Байден, не є предметом розслідування. (27.09.2019)

Колишній генпрокурор також заявив про готовність дати свідчення у справі про імпічмент Трампа. "Чому б ні. Я абсолютно відкритий і знаю, що всі мої дії були законними, всі мої заяви були законними, я нічого не боюся. Я боюся за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського шторму. Я хочу захистити свою країну", - сказав Луценко.

Зараз у США триває скандал щодо ймовірного тиску президента Дональда Трампа на українського президента Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Днями в США було оприлюднено стенограму розмови двох президентів. Потім комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. Внаслідок цього 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський у відповідь неодноразово заявляли, що ніякого тиску не було. Втім, Київ відмовився оприлюднити свою версію стенограми розмови двох глав держав.

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