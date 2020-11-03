Литва vs БілАЕС, або Чи потрібна ЄС і Україні електроенергія з Білорусі

У Білорусі під Островцем 7 листопада відкрили БілАЕС. Коли кількома днями раніше атомну електростанцію підключили до мережі, президент Литви Гітанас Науседа закликав увесь Євросоюз відмовитися від імпорту виробленої в Білорусі електрики.

Як Литва зупинятиме постачання електроенергії з БілАЕС?

Потенційно постачати електроенергію з Білорусі до решти ЄС можна лише через Литву. Але ще у 2017 році в країні ухвалили закон, який забороняє постачання електроенергії, виробленої на небезпечних АЕС в інших країнах. "АЕС під Островцем ніколи не буде для нас безпечною через своє розташування, близькість до Литви та всіх можливих ризиків", - заявив DW в.о. постійного представника Литви при ЄС Сімонас Шатунас. Головна для Литви проблема в тому, що БілАЕС розташована у 50 кілометрах від Вільнюса.

Гітанас Науседа

Після підключення БілАЕС до мережі оператор енергосистеми Литви Litgrid повідомив про припинення комерційного постачання електрики з Білорусі. Утім, не все так просто. Платформа Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) показувала надходження електроенергії з Білорусі до Литви й у подальші дні. Справа в тому, що вона показує фізичні перетоки, тоді як у Литві заборонили лише подавати заявки на торгівлю електроенергією з Білорусі.

Енергосистеми Литви, Латвії та Естонії працюють у синхронному режимі з Росією та Білоруссю в рамках так званого "електричного кільця БРЕЛЛ". Фізично електрика вільно перетікає між мережами всіх п'яти країн. Через це енергія з БілАЕС зможе потрапити до Литви, наприклад, територією Росії та Латвії.

Як країни Балтії купуватимуть електроенергію з Росії

Аби не допустити такого потрапляння, Вільнюс досягнув домовленості з Ригою та Таллінном, що вони також не купуватимуть електроенергію з Білорусі. У чому ця домовленість полягає? По-перше, це нова методологія, за якою пропускну спроможність на торгівлю електрикою з Росією зменшать на 38 відсотків. По-друге, 3 листопада кабмін Латвії затвердив норму, за якою оператор енергосистеми країни зможе вимагати від Росії сертифікатів, що електроенергія, яку вона постачає, вироблена у РФ. "На практиці нова норма означає, що електрика з Білорусі не імпортуватиметься до Латвії навіть транзитом з Росії", - уточнили в міністерстві економіки країни.

Водночас національний енергетичний регулятор Литви VERT не затвердив ці домовленості. На його думку, методологію слід допрацювати. Крім того, VERT вважає звичайні "запевнення" російської сторони недостатніми та наголошує на необхідності погодити "достойну довіри, ефективну та всеохопну" систему сертифікатів, за допомогою яких можна буде прослідкувати походження електрики. Країни Балтії продовжать переговори щодо цього питання.

Шатунас запевняє, що це технічне питання: "На найвищому політичну рівні всі країни Балтії взяли на себе зобов'язання не допустити торгівлю електроенергією з Білорусі".

Чи зможуть країни Балтії обійтися без електрики з Білорусі?

Серед усіх регіонів ЄС країни Балтії найбільш залежні від постачання електроенергії з-за кордону. Ця залежність настільки висока, що іноді імпорт навіть перевищує обсяги внутрішньої генерації. Щоправда, більшу частину електроенергії вони закуповують у Швеції та Фінляндії. Ця електроенергія постачається лініями, прокладеними дном Балтійського моря.

Утім, поки обійтися без електроенергії з Росії-Білорусі країни Балтії не можуть. Але вживають для цього заходів. Зокрема вони розвивають відновлювальні джерела енергії. За останніми наявними даними Eurostat, їхня частка в загальному споживанні у 2018 році складала 25 відсотків у Литві, 30 відсотків у Естонії та 40 відсотків в Латвії.

Ключовим же інструментом є запланована на 2025 рік синхронізація електромереж країн Балтії з ENTSO-E, тобто з енергосистемою континентальної Європи. Після цього питання, як уникнути імпорту з БілАЕС, зникне саме собою, бо "кільце БРЕЛЛ" розірвуть.

У пресслужбі Єврокомісії заявили DW, що синхронізація країн Балтії з електромережами ЄС дуже важлива, зокрема для безпеки постачання. І додали, що нещодавно виділили 720 мільйонів євро на реалізацію чергового етапу синхронізації.

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Україна не хоче імпортувати електроенергію з Білорусі

Крім країн Балтії, у Білорусі є лише два інших потенційних напрямки для експорту. Перший - Росія, у якої вистачає своєї електрики. Другий - Україна, яка також покриває свої потреби внутрішньою генерацією, передусім атомною. На початку року вона імпортувала електроенергію з Росії та Білорусі, але з квітня-травня припинила це робити. В.о. міністра енергетики України Ольга Буславець заявляла, що не бачить сенсу в імпорті електроенергії, а країна зацікавлена її експортувати.

Як і країни Балтії, Україна також перебуває в процесі синхронізації з ENTSO-E. Завершити його планують навіть раніше - у 2023 році. Після цього у Білорусі буде варіант експорту, навіть до ЄС, але для цього доведеться будувати вставку постійного струму з Україною, що коштуватиме кілька сотень мільйонів євро.

В українській компанії "Укренерго", яка є системним оператором об'єднаної енергосистеми України, повідомили DW, що зараз не ведуть перемовини щодо вставки постійного струму. "Такий проєкт компанія не планує реалізовувати, принаймні до моменту синхронізації української та європейської енергосистем", - зазначили в пресслужбі "Укренерго". Там додали, що після 2023 року можуть розглянути варіант такого проєкту, але за кількох умов: якщо вставка працюватиме в обох напрямках, якщо на неї дасть згоду ENTSO-E та якщо аналіз покаже економічну доцільність та ефективність проєкту.

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Чи потрібен Білорусі експорт електроенергії?

Досі практично всю електроенергію Білорусь виробляла на теплоелектростанціях з російського газу. Офіційний Мінськ говорить, що БілАЕС дозволить скоротити споживання газу на 4,5 мільярда кубометрів. А ось про експорт влада Білорусі говорить обережно. "Упевнений, що з введенням АЕС білоруська електроенергія стане ще більш конкурентоздатною на зовнішніх ринках. Економіка розставить з часом все за своїми законами", - заявляв у вересні заступник міністра енергетики Білорусі Михайло Михадюк.

Якщо говорити про економіку, то Білорусь зацікавлена в експорті електроенергії. Не в останню чергу через те, що на побудову БілАЕС вона взяла у Росії кредит у розмірі до 10 мільярдів доларів, який доведеться повертати.