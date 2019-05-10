Лещенко прокоментував слова Джуліані щодо скасування візиту до України

Народний депутат Сергій Лещенко у суботу, 11 травня, прокоментував інтерв'ю адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані про причини скасування візиту в Україну, в якому він сказав про ворогів Трампа і також назвав прізвище Лещенка. У відповідь на це український народний депутат заявив, що Джуліані був навмисно дезінформований генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

"Щоб вони (американці - Ред.) його захистили від відставки, Луценко придумав історію про те, що екс-віце-президент США Байден в інтересах свого сина тиснув на Генпрокуратуру з метою закрити справу проти екс-міністра екології Миколи Злочевського та його газової компанії "Бурізма", - написав Лещенко в блозі на сайті видання "Українська правда".

За його словами, Джуліані зрозумів, що Луценко систематично вводив його в оману та скасував свою поїздку. Також Лещенко також стверджує, що Луценко "бреше у своїх твердженнях, що "чорна бухгалтерія" Партії регіонів сфальсифікована".

Лещенко також заперечив, що є ворогом американського президента. "Насправді, ніякий я не "ворог президента Трампа". Я як викривав корупцію, так і продовжую це робити. І натяки Джуліані, що я був причетний до "справи Манафорта", я вважаю компліментом - Манафорт визнаний в Америці злочинцем на підставі документів з України. Він сів у в'язницю і став прикладом рівності всіх перед законом", - написав депутат у своєму Telegram-каналі. Крім того, Лещенко стверджує, що Луценко "дезінформував, що когось було засуджено в Україні за втручання в американські вибори".

Своєю чергою прес-секретарка Луценка Лариса Сарган заявила, що Лещенко "погорів, як ворог Трампа".

Як повідомлялось раніше, Руді Джуліані скасував свою поїздку до України, під час якої він хотів зустрітися з обраним президентом Володимиром Зеленським. Він пояснив, що зробив це, щоб не зустрічатися з деякими людьми з оточення Зеленського. "Я не поїду (до України - Ред.), тому що вважаю, що я б опинився в середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів, і в одному випадку вже засудженої особи, яка була залучена до допомоги демократам на виборах 2016 року". Джуліані також назвав прізвище Лещенка, котрий оприлюднив "чорну книгу" (так звану "чорна бухгалтерію" Партії регіонів - Ред.), - сказав адвокат в інтерв'ю телеканалу Fox News, опублікованому 10 травня.