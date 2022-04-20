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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кіно".
Кінематограф є видом мистецтва та галуззю економіки. За кількістю відзнятих фільмів у світі лідирують Індія, США та Нігерія. Потім ідуть Японія, Китай та Франція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.