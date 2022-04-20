На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кіно".

Кінематограф є видом мистецтва та галуззю економіки. За кількістю відзнятих фільмів у світі лідирують Індія, США та Нігерія. Потім ідуть Японія, Китай та Франція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.