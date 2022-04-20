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Кіно

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кіно".

Кінематограф є видом мистецтва та галуззю економіки. За кількістю відзнятих фільмів у світі лідирують Індія, США та Нігерія. Потім ідуть Японія, Китай та Франція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Між війною та бойкотом: як проходить німецький кінофестиваль goEast-2022

Між війною та бойкотом: як проходить німецький кінофестиваль goEast-2022 20.04.2022

Німецький фестиваль східноєвропейського кіно проходить з 19 по 25 квітня у Вісбадені. Цього року його основна тема - "Між війною та культурним бойкотом". Частину російських фільмів зняли з програми.
Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю 17.04.2022

Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
Зірки музики, кіно та спорту закликали підтримати Україну

Зірки музики, кіно та спорту закликали підтримати Україну 09.04.2022

Кампанія Stand Up for Ukraine для збору коштів для українських біженців пройшла напередодні міжнародної конференції донорів на підтримку України, що має відбутися 9 квітня у Варшаві.
Оскар-2022: солідарність з Україною та тріумф CODA

"Оскар-2022": солідарність з Україною та тріумф CODA 28.03.2022

На церемонії вручення "Оскарів" вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни проти України. Найкращим фільмом року журі конкурсу було визнано стрічку "CODA: У ритмі серця".

Головним переможцем кінофестивалю Берлінале став фільм Алькаррас

Головним переможцем кінофестивалю "Берлінале" став фільм "Алькаррас" 17.02.2022

"Золотого ведмедя" на міжнародному кінофестивалі в Берліні отримала стрічка іспанської режисерки Карли Сімон "Алькаррас".
Берлінале-2022: які фільми включені до конкурсної програми

Берлінале-2022: які фільми включені до конкурсної програми 10.02.2022

У столиці Німеччини стартував 72-й міжнародний кінофестиваль "Берлінале" - третій за значимістю в Європі. Він триватиме до 20 лютого. Українські фільми представлені цього разу поза конкурсною програмою.

Фільм У руках пса отримав 12 номінацій на Оскар

Фільм "У руках пса" отримав 12 номінацій на "Оскар" 08.02.2022

Американська кіноакадемія оголосила список номінантів на премію "Оскар". Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.
Українці витратили 2,5 млрд гривень за програмою єПідтримка

Українці витратили 2,5 млрд гривень за програмою "єПідтримка" 06.02.2022

За програмою "єПідтримка" витрачено вже 2,5 млрд гривень. Найчастіше українці купують на них книжки, кіно- та залізничні квитки.
Уряд України поширив тисячу за вакцинацію на підлітків

Уряд України поширив "тисячу за вакцинацію" на підлітків 02.02.2022

Уряд дозволив українським підліткам віком від 14 років з 7 лютого використовувати тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби, а також на спорт, кіно та подорожі.
У Москві помер актор Леонід Куравльов

У Москві помер актор Леонід Куравльов 30.01.2022

Леонід Куравльов зіграв понад 200 ролей у фільмах та серіалах. З початку січня він лікувався від запалення легенів у московській лікарні. Після виписки його одразу відправили до хоспісу.
Німецький композитор Ганс Ціммер отримав Золотий глобус

Німецький композитор Ганс Ціммер отримав "Золотий глобус" 10.01.2022

У Голлівуді оголошено лауреатів премії "Золотий глобус" - другої за значимістю нагороди у кіноіндустрії після "Оскара". Ганс Ціммер став її лауреатом за музику, написану до фільму "Дюна".
Марлен Дітріх: цікаві факти й цитати різних років (фотогалерея)

Марлен Дітріх: цікаві факти й цитати різних років (фотогалерея) 27.12.2021

120 років тому в Берліні народилась кінодіва Марлен Дітріх. Вона мала тисячі платтів, десятки коханців, її ім'ям названо один з астероїдів.
Коментар: Емілі в Парижі і стереотипи - подвійні стандарти Netflix

Коментар: "Емілі в Парижі" і стереотипи - подвійні стандарти Netflix 24.12.2021

Українські соцмережі збурив стереотипний образ українки в серіалі "Емілі в Парижі" від Netflix. Таким чином американська стрімінгова платформа суперечить власній політиці різноманіття, вважає Лариса Денисенко.
Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам Карткового будинку

Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам "Карткового будинку" 23.11.2021

Майже 31 мільйон доларів має виплатити актор Кевін Спейсі, який звинувачувався у сексуальних домаганнях, компанії, що зняла серіал "Картковий будинок".

Смерть операторки від пострілу Болдуїна: під увагою слідства - двоє осіб

Смерть операторки від пострілу Болдуїна: під увагою слідства - двоє осіб 24.10.2021

Експертка, яка готувала зброю для Алека Болдуїна, та асистент режисера опинилися у центрі уваги правоохоронців після нещасного випадку під час зйомки вестерна "Іржа".

Алек Болдуїн під час зйомок фільму застрелив операторку з України

Алек Болдуїн під час зйомок фільму застрелив операторку з України 22.10.2021

Нещасний випадок трапився на зйомках вестерну "Іржа" у штаті Нью-Мексико. Актор Алек Болдуїн вистрілив із реквізитної зброї і смертельно поранив кінооператорку Галину Гатчинс з України.
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