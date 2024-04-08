Сонячне затемнення як феномен поп-культури

8 квітня над Північною Америкою можна спостерігати повне сонячне затемнення. Можливо, воно знову стане натхненням для того чи іншого митця, як це вже неодноразово було в кіно, музиці й мистецтві.

Гравюра Рубенса "Христос на хресті"

Пітер Пауль Рубенс "Христос на Хресті" Фото: Liszt Collection/picture alliance

В Євангелії від Луки про розп'яття Ісуса сказано, що "сонце затьмарилося", тому на багатьох зображеннях розп'ятого Христа можна побачити сонячне затемнення. Біблійна подія відбувається, однак, на Песах, коли на небі повний Місяць. Для сонячного ж затемнення потрібен молодий Місяць. Отже щось інше мало викликати потемніння неба.

"Неймовірна подорож" (1904)

Кадр з фільму "Неймовірна подорож" Жоржа Мельєса Фото: Courtesy Everett Collection/picture alliance

Натхнення для своїх фантастичних фільмів французький піонер кіно Жорж Мельєс часто черпав в астрономії. Тут варто згадати такі його стрічки, як "Подорож на Місяць" (1902), "Неймовірна подорож" (на фото - кадр зі стрічки) та "Сонячне затемнення при повному Місяці" (1907). В останньому сонячне затемнення зображено як коротку романтичну зустріч між Сонцем і Місяцем.

"Сонячне затемнення" (1926)

"Сонячне затемнення", Ґеорґ Ґросс Фото: akg-images/picture-alliance

Картина "Сонячне затемнення" німецького художника Ґеорґа Ґроccа (Georg Groß) вважається "шедевром політичного мистецтва". Ґросс був провідним представником берлінських дадаїстів у 1920-х роках. На одній зі своїх робіт митець зобразив сонце - символ життя - затьмарене знаком долара і "критикував жадібність і насильство німецьких військових, політиків і промисловців".

"Космічна одіссея 2001 року" (1968)

Кадр з фільму "Космічна Одіссея 2001" Фото: Mary Evans Picture Library/picture-alliance

У науково-фантастичному шедеврі Стенлі Кубрика астронавти спостерігають сонячне затемнення з абсолютно нової перспективи. Сонце, Місяць і Земля вишиковуються в одну лінію й перекривають сонячне світло. Під таким кутом зору сонячне затемнення виглядає ще більш вражаюче.

"Total Eclipse of the Heart" (1982)

Бонні Тайлер у 1980-х роках Фото: picture alliance / Hanne Jordan

Композитора й автора пісень Джима Стайнмана, який помер 2021 року, на написання хіту "Total Eclipse of the Heart" для Бонні Тайлер свого часу надихнуло місячне затемнення. "Більшість поп-пісень оспівують прекрасний, ліричний бік кохання. Я ж хотів розказати про його темний бік. Сонячне затемнення здавалося ідеальним для того, щоб розповісти історію про те, як когось поглинає кохання... Світла більше немає", - розповів він одного разу.

"Крамничка жахів" (1986)

Кадр з фільму "Крамничка жахів" Фото: IFTN/United Archives/picture alliance

У комедійному рок-мюзиклі "Крамничка жахів" під час сонячного затемнення на Землю телепортується хижа інопланетна рослина, яку купує чоловік на ім'я Сеймур. Одрі II - як назвав рослину цей чоловік - здатна зробити Сеймура успішним у кар'єрі та серед жінок. Але рослина живиться кров'ю і росте з кожною краплею. Її мета: світове панування.

"Black Hole Sun" (1994)

Рок-гурту Soundgarten Фото: picture alliance/United Archives

Кріс Корнелл, покійний вокаліст американського рок-гурту Soundgarten, визнав в інтерв'ю 2014 року, що написав пісню "Black Hole Sun" через новинне повідомлення, яке він зрозумів неправильно. Пісня стала найбільшим хітом гурту. Корнелл сказав про пісню: "Коли я пишу темні або похмурі тексти, я зазвичай відчуваю себе краще".

"Апокаліпсис" (2006)

Кадр з фільму "Апокаліпсис" Фото: KPA/United Archives/IMAGO

Дія бойовика Мела Гібсона розгортається на півострові Юкатан, який був центром цивілізації мая. Фільм знімався в мексиканських джунглях, а актори розмовляють мовою корінних мая. Головного героя збираються принести в жертву на вівтарі, коли Місяць раптово затьмарює Сонце. І це його врятувало: мая сприймають сонячне затемнення як знак богів помилувати його.

"Аватар: Шлях води" (2022)

Кадр з фільму "Аватар: Шлях води" Фото: 20th Century Studios/dpa/picture alliance

У сиквелі "Аватара" Джеймса Кемерона (2009), який вийшов на екрани 2022 року, планета Пандора переживає щоденне сонячне затемнення - поганий знак? Небо темніє й під час фінальної битви між людьми та місцевими жителями На'ві. Головні герої переживають переломний момент у своєму житті, який символізують затемнення і світло, що повертається.

Дивіться також: