Колишня бензоколонка у Берліні стане музеєм

Цю адресу в Берліні варто запам'ятати: Bülowstraße 18. Колись тут шлангами протікали бензин та дизельне пальне. За дещо вигнутим дахом крізь вікна помітно фасад невеликої будівлі колишньої заправної станції Shell AG, побудованої в 1956 році. Це приміщення, разом із старим гаражем, майстернею та новою прибудовою, перетвориться на музей відомого берлінського художника Жоржа Ґросса (Georg Groß, 1893-1959). Проєкт приватної ініціативи поки що розрахований на п'ять років.

"Музей тут - наша пропозиція місту", - наголошує в інтерв'ю газеті Berliner Zeitung столичний галерист Юрґ Юдін (Juerg Judin). Власник галереї купив стару заправку кілька років тому. Поруч із нею він розмістив прибудову, розбив біля колишнього під'їзду до бензоколонки невеликий ставок з коропами, обрамивши його бамбуком та соснами. Вийшла маленька ідилія у великому місті.

Він сам кілька років мешкав і працював тут, а тепер переїжджає, звільняючи місце для Ґросса. "Музей насправді дуже малий, картинам художника потрібно більше місця", - вважає Юдін. На музей Ґросса в приміщенні колишньої бензоколонки він дивиться як на своєрідну прелюдію до більшого проєкту, який має популяризувати ім'я берлінського художника у німецькій столиці.

Жорж Ґросс як символ боротьби з нацизмом

Німецький живописець, графік і карикатурист Ґеорґ Ґросс (Georg Groß), син шинкаря, в 1916 змінив правопис свого імені на Жорж Ґросс (George Grosz). То справді був своєрідний протест проти Першої світової війни. Він був дадаїстом і нонконформістом, непримиренним ворогом мілітаризму та націоналізму. Націонал-соціалістам не вдалося його заарештувати, тому що в 1933 він встиг емігрувати до США. Там він жив і творив, поки незадовго до своєї смерті, у 1956 році, не повернувся до Берліна.

Читайте також: Куди подіти голову Гітлера та інші артефакти "третього рейху"?

Одна з головних робіт Жоржа Ґросса "Стовпи суспільства", написана у 1926 році, стала надбанням колекції Нової національної галереї (Neue Nationalgalerie) у Берліні, яка розташована за кілька сотень метрів від колишньої бензоколонки та майбутнього музею художника.

На картині зображені нацист, націоналіст, соціал-демократ, суддя та мілітарист. На думку Ґросса, це були "шановані представники німецького суспільства" того часу. У нацистській Німеччині його творчість зарахували до "дегенеративного мистецтва".

Інша відома картина Жоржа Ґросса "Cain or Hitler in Hell" ("Каїн або Гітлер у пеклі") 75 років перебувала у власності родини Ґросс. У 2019 році її викупив для своєї колекції Німецький історичний музей у Берліні (DHM).

Картина Жоржа Ґросса "Каїн або Гітлер у пеклі"

Новий музей має свою кураторську групу, до якої належить мистецтвознавець Пей Маттіс Карстенс (Pay Matthis Karstens). "Хоча музей не має власної колекції, для організації виставок він може розраховувати на те, що залишилося з картин художника, а також на твори з приватних колекцій", - уточнює Карстенс.

Музей планує проводити дві виставки на рік, а розпочати - з ранніх робіт художника Жоржа Ґросса, тобто з його картин, які були відомі ще під ім'ям Ґеорґа Ґросса, до еміграції митця в США. Першу виставку присвятять офіційному відкриттю музея у травні 2022 року.

Читайте також: Новий музей Берліна: "Форум Гумбольдтів" відкрили для публіки

Дивитись відео 01:50 Скандальна антинацистська інсталяція в Берліні (09.12.2019)