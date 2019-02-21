 Курйозні обіцянки кандидатів у президенти України (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.02.2019

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Політика й суспільство

Курйозні обіцянки кандидатів у президенти України (відео)

Кандидатів у президенти України так багато, що за кожного виборця вони борються, як можуть. Наприклад, даючи найдивніші обіцянки.

Karikatur Russland Ukraine Präsidentschaftswahlen Wahlbeobachter

Кандидатів у президенти України рекордно багато - змагаються обіцянками

Рекордна кількість кандидатів у президенти України 2019 року, а саме 44, підштовхує їх винаходити неординарні і дивні обіцянки, щоб виділитися на тлі конкурентів. Чого тільки політики не присягаються зробити заради голосів виборців - від бетонної стіни на кордоні з Росією до перейменування України. Ось топ п'ять найдивніших обіцянок кандидатів. 

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Як кандидати в президенти України маніпулюють виборцями (відео)

Українські політики полюбляють приховану рекламу. Концерти, адмінресурс, подарунки і "джинса" - хто і як "грішить" прихованою агітацією? Дивіться в добірці DW. (21.02.2019)  

Вибори-2019: як Порошенко, Тимошенко і Гриценко себе у Мюнхені презентували

Тимошенко - з косою і в білому, Порошенко - з меседжем "в мене буде гарний результат" й Гриценко проти "клоунади". Деякі кандидати в президенти України презентували себе на конференції з безпеки в Мюнхені. Репортаж DW. (17.02.2019)  

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