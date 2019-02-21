Курйозні обіцянки кандидатів у президенти України (відео)

Рекордна кількість кандидатів у президенти України 2019 року, а саме 44, підштовхує їх винаходити неординарні і дивні обіцянки, щоб виділитися на тлі конкурентів. Чого тільки політики не присягаються зробити заради голосів виборців - від бетонної стіни на кордоні з Росією до перейменування України. Ось топ п'ять найдивніших обіцянок кандидатів.

