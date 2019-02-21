Курйозні обіцянки кандидатів у президенти України (відео)

Кандидатів у президенти України так багато, що за кожного виборця вони борються, як можуть. Наприклад, даючи найдивніші обіцянки.
Рекордна кількість кандидатів у президенти України 2019 року, а саме 44, підштовхує їх винаходити неординарні і дивні обіцянки, щоб виділитися на тлі конкурентів. Чого тільки політики не присягаються зробити заради голосів виборців - від бетонної стіни на кордоні з Росією до перейменування України. Ось топ п'ять найдивніших обіцянок кандидатів.
Українські політики полюбляють приховану рекламу. Концерти, адмінресурс, подарунки і "джинса" - хто і як "грішить" прихованою агітацією? Дивіться в добірці DW. (21.02.2019)
Тимошенко - з косою і в білому, Порошенко - з меседжем "в мене буде гарний результат" й Гриценко проти "клоунади". Деякі кандидати в президенти України презентували себе на конференції з безпеки в Мюнхені. Репортаж DW. (17.02.2019)
В Україні триває кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться 31 березня 2019 року. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави. (11.02.2019)