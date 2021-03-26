 Кулеба: До кінця кампанії вакцинації не буде поїздок за кордон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кулеба: До кінця кампанії вакцинації не буде поїздок за кордон

Допоки в Україні не буде завершена вакцинація, повноцінні міжнародні поїздки для українців доступні не будуть, наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба (архівне фото) запевняє, що українська дипломатія намагається вмовити дружні країни поділитися вакцинами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що до завершення кампанії вакцинації в країні українцям повноцінні міжнародні поїздки доступні не будуть. Таку думку Кулеба висловив у інтерв'ю виданню Kyiv Post, оприлюдненому в п'ятницю, 2 квітня.

"Наразі головний пріоритет - вакцинація... Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, допоки не буде завершена вакцинація і доки пандемію не буде взято під контроль", - сказав Кулеба.

Проблема з браком вакцин

Міністр також вказав на той факт, що вакцини, як і раніше, є дефіцитним ресурсом в усьому світі й тут Україна не є винятком. За словами урядовця, це робить деякі країни "вакцинними націоналістами", оскільки вони скасовують експорт вакцин, доки їхнє населення не буде повністю імунізоване.

Читайте також: 10 країн світу забезпечили собі три чверті COVID-вакцин - ВООЗ

За словами Кулеби, такий стан справ - величезний виклик, тож дипломатія докладає всіх зусиль, щоб такі дружні країни, як Польща, допомогли Україні отримати більше вакцини. "Друзі діляться чимось навіть у найскрутніші часи. І в України теж є друзі... Нам дуже хотілося б побачити панування "вакцинної ліберальної демократії", але реальність демонструє іншу картину, і нам варто чесно подивитися на це", - додав глава МЗС України.

Читайте також: Як працюватиме український "паспорт вакцинації"?

Як повідомлялося, натепер в Україні з початку вакцинації щеплено 267 833 людей. З них лише дві людини отримали дві дози вакцини. Станом на 1 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 393 078 людей.

Читайте також: Вакцинація від коронавірусу: хто і чому в Україні відмовляється від щеплення

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

AstraZeneca - що відомо про цю вакцину від COVID-19

Вакцина, розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, поки що єдина, що її використовують в Україні. Але суперечки щодо її безпечності не вщухають.  

Як працюватиме український "паспорт вакцинації"?

В Україні анонсований запуск документу з підтвердженням вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. У МОЗ України пояснили DW, де і як планується використовувати цей "паспорт вакцинації".  

Хорватія дозволить з 1 квітня в'їзд вакцинованим туристам

Починаючи з 1 квітня до Хорватії зможуть в'їжджати туристи-іноземці, що мають доказ вакцинації від коронавірусу, а також ті, хто отримав негативний тест, кажуть у МВС країни.  

"Паспорт вакцинації" в Україні перебуває на фінальній стадії розробки - МОЗ

"Паспорт вакцинації" зможуть отримати щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу українці, повідомили в МОЗ України.  

Аудіо й відео до теми

Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021)  

Також за темою

Deutschland Symbolbild Grenzübergangsstelle

В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді 26.03.2021

За яких умов можуть дозволити в'їзд до Німеччини із країн ЄС, а також третіх країн? Якими є правила карантину в Німеччині? Відповіді на ці та інші запитання - у матеріалі DW.

Coronavirus - Verschärfte Einreisekontrollen Frankfurt/Main

У Німеччині посилили обмеження на в'їзд через мутації коронавірусу 29.01.2021

Від 30 січня діятимуть жорсткі обмеження на в'їзд до Німеччини з країн з високою поширеністю мутованих варіантів коронавірусу. Суворі норми будуть чинними до 17 лютого.

Belgien Brüssel | Coronavirus | COVID-Boya, private Initiative

Жителям Бельгії заборонили виїжджати на відпочинок за кордон 22.01.2021

Починаючи з 27 січня й до 1 березня для всіх жителів Бельгії діятиме заборона виїжджати на відпочинок за кордон. Уряд країни пояснює цей крок намірами запобігти потраплянню в Бельгію нових мутацій коронавірусу.

Реклама

Докладно

Табличка із закликом носити медичну маску в центрі північнонімецького міста Євер

COVID-19 у Європі: як локдаун виглядає у різних країнах ЄС

Зростання кількості інфікувань коронавірусом у багатьох країнах Європейського Союзу призвело до нових локдаунів.  

Учасник демонстрації Fridays for Future у Кельні, що вимагає від уряду Німеччини відомитися від використання газу

Вікно можливостей для "Північного потоку-2" зачиняється

Уже через півроку до нового уряду ФРН увійдуть затяті противники "Північного потоку-2", вважає Андрій Гурков.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  