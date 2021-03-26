Кулеба: До кінця кампанії вакцинації не буде поїздок за кордон

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що до завершення кампанії вакцинації в країні українцям повноцінні міжнародні поїздки доступні не будуть. Таку думку Кулеба висловив у інтерв'ю виданню Kyiv Post, оприлюдненому в п'ятницю, 2 квітня.

"Наразі головний пріоритет - вакцинація... Повноцінні міжнародні поїздки не будуть відновлені, допоки не буде завершена вакцинація і доки пандемію не буде взято під контроль", - сказав Кулеба.

Проблема з браком вакцин

Міністр також вказав на той факт, що вакцини, як і раніше, є дефіцитним ресурсом в усьому світі й тут Україна не є винятком. За словами урядовця, це робить деякі країни "вакцинними націоналістами", оскільки вони скасовують експорт вакцин, доки їхнє населення не буде повністю імунізоване.

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За словами Кулеби, такий стан справ - величезний виклик, тож дипломатія докладає всіх зусиль, щоб такі дружні країни, як Польща, допомогли Україні отримати більше вакцини. "Друзі діляться чимось навіть у найскрутніші часи. І в України теж є друзі... Нам дуже хотілося б побачити панування "вакцинної ліберальної демократії", але реальність демонструє іншу картину, і нам варто чесно подивитися на це", - додав глава МЗС України.

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Як повідомлялося, натепер в Україні з початку вакцинації щеплено 267 833 людей. З них лише дві людини отримали дві дози вакцини. Станом на 1 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 393 078 людей.

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