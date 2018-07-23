Кримська декларація: в Європі підтримують невизнання анексії Росією

Норвегія стала ще однією країною Європи, яка підтримала так звану кримську декларацію держсекретаря США Майка Помпео. "Вітаємо та підтримуємо заяву Помпео, яка підтверджує позицію США проти нелегальної анексії Криму Росією", - твітнуло міністерство закордонних справ скандинавської країни в четвер, 27 липня. Там наголосили, що необхідно поважати суверенітет та територіальну цілісність України.

Зі схожою заявою раніше виступили і в Німеччині. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) нагадав, що анексія Криму є порушенням міжнародного права. "Ми завжди на цьому наполягатимемо. І ми не будемо прибирати це питання з порядку денного", - зазначив він. Однією з задач своєї діяльності він назвав підтримку світового порядку на основі багатосторонніх міжнародних угод.

Крім того, кримську декларацію США підтримали і в ЄС, де зазначили, що вона демонструє "сильну та принципову позицію" Вашингтона щодо Криму, цитує Radio Free Europe речницю зовнішньополітичної служби ЄС Майю Косьянчич. Окремо підтримку кримській декларації висловили, зокрема, в Чехії та Великобританії.

Кримська декларація - заява Держдепартаменту США, у якій Вашингтон обіцяє не визнавати анецію Криму та підтримувати цю позицію, аж поки територіальна цілісність України не буде відновлена. У ній Помпео послався на декларацію Веллеса 1940 року, в якій США відмовилися визнавати анексію країн Балтії СРСР. Вона діяла аж до розпаду Радянського Союзу та незалежності Естонії, Латвії та Литви.