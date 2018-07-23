 Кримська декларація: в Європі підтримують невизнання анексії Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

Кримська декларація: в Європі підтримують невизнання анексії Росією

Кримська декларація США знайшла схвалення серед країн Європи. Анексія Криму Росією не буде визнаватися, наголосили в Осло і Берліні.

Президент РФ Володимир Путін на четвертій річниці анексії Криму

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Норвегія стала ще однією країною Європи, яка підтримала так звану кримську декларацію держсекретаря США Майка Помпео. "Вітаємо та підтримуємо заяву Помпео, яка підтверджує позицію США проти нелегальної анексії Криму Росією", - твітнуло міністерство закордонних справ скандинавської країни в четвер, 27 липня. Там наголосили, що необхідно поважати суверенітет та територіальну цілісність України.

Зі схожою заявою раніше виступили і в Німеччині. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) нагадав, що анексія Криму є порушенням міжнародного права. "Ми завжди на цьому наполягатимемо. І ми не будемо прибирати це питання з порядку денного", - зазначив він. Однією з задач своєї діяльності він назвав підтримку світового порядку на основі багатосторонніх міжнародних угод.

Крім того, кримську декларацію США підтримали і в ЄС, де зазначили, що вона демонструє "сильну та принципову позицію" Вашингтона щодо Криму, цитує Radio Free Europe речницю зовнішньополітичної служби ЄС Майю Косьянчич. Окремо підтримку кримській декларації висловили, зокрема, в Чехії та Великобританії.

Кримська декларація - заява Держдепартаменту США, у якій Вашингтон обіцяє не визнавати анецію Криму та підтримувати цю позицію, аж поки територіальна цілісність України не буде відновлена. У ній Помпео послався на декларацію Веллеса 1940 року, в якій США відмовилися визнавати анексію країн Балтії СРСР. Вона діяла аж до розпаду Радянського Союзу та незалежності Естонії, Латвії та Литви.

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