Країни-члени Євросоюзу підтримали Україну в Радбезі ООН

П'ять країн-членів Євросоюзу, що нині входять до складу Ради Безпеки ООН, виступили із заявою на підтримку України. Заяву зачитав у ніч на середу, 19 лютого, постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон після засідання Радбезу, на якому обговорювалося виконання мінських угод, передає "Укрінформ".

"Країни ЄС - нинішні члени Ради Безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща цілковито підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, - ідеться в заяві", - наголошувалося в заяві. Автори заяви також засудили "незаконну анексію" півострова Крим Росією та "дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей".

Крім того, в заяві зазначається, що Росія здійснює фінансову та військову підтримку самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР", а також порушує фундаментальні принципи міжнародного права, внаслідок чого 3,5 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги та захисту.

Крани ЄС у Радбезі ООН також привітали результати Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, де було підтверджено, що мінські домовленості мають стати основою подальшої роботи з вирішення конфлікту.

США та Великобританія звернулися до Росії

Водночас під час засідання Радбезу ООН Сполучені Штати закликали Росію дотримуватися своїх зобов'язань згідно з мінськими угодами і заходами, ухваленими лідерами "нормандської четвірки" в Парижі.

"Ми закликаємо Росію негайно імплементувати свої зобов'язання з безпеки відповідно до мінських угоді", - сказала під час засідання в Нью-Йорку виконувачка обов'язків заступника представника США при ООН посолка Черіті Норман Шале, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Крім того, з закликом до Росії звернулася й Великобританія. Постійна представниця Великобританії при ООН Карен Пірс закликала Росію сприяти в доставці міжнародної гуманітарної допомоги на Донбас. Росії також потрібно припинити відправку "несподіваних гуманітарних конвоїв" в цей регіон, додала Пірс.

Нагадаємо, раніше в МЗС України повідомляли, що 20 лютого Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.